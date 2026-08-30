Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 0-1-Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1-H βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη, επικρατώντας με 1-0 του Αστέρα χάρη σε γκολ του Πορτογάλου άσου στο 31’ * Δύο δοκάρια για τους Πειραιώτες με Ελ Κααμπί και Γκονζάλες στο β’ μέρος * Απείλησαν οι Αρκάδες στο δεύτερο 45λεπτο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν και δύο δοκάρια αλλά είδαν τον Μανώλη Σάλιακα, δημιουργό του γκολ, να αποχωρεί τραυματίας. Από την άλλη, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου είχε τις στιγμές της, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει… σεφτέ στους βαθμούς.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (82’ Παπακαννέλος), Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Μπαρτόλο (46’ Πέρεθ), Κέτου (75’ Καλτσάς), Ορόσκο (60’ Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (75’ Μακέντα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Ορτέγκα, Σάλιακας (64’ Σμαϊλοβιτς), Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Έσε, Σιπιόνι (75’ Σα), Ζότα Σίλβα (69’ Μάρτινς), Τσικίνιο, Ρόκα (69’ Γκονσάλες), Ελ Κααμπί (74’ Φρόιλερ)

Η ΑΕΚ ήταν κάκιστη στη Λεωφόρο (1-1) και η Κηφισιά την τιμώρησε με γκολ του Μπένι στην τελευταία φάση στερώντας της δύο βαθμούς.πηρεασμένη από την πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League, η ΑΕΚ μπορεί να προηγήθηκε με τον Μπαρνάμπας Βάργκα (63’), αλλά στο τέλος η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «πέταξε» δυο βαθμούς. Το γκολ του Μπένι στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων απέδωσε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, με την Κηφισιά να έχει αρκετές ευκαιρίες - μεταξύ αυτών και δοκάρι με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη στο 74’.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα (82′ Χριστόπουλος), Αμπάντα, Φαν Έιμα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (75′ Εμπουλά), Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα (69′ Μπένι), Αντονίσε (82′ Αποστολάκης) και Σαγκάλ (69′ Θεοδωρίδης).

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Μαρίν, Βιτάλις (69′ Κάιρινεν), Μάγερ (69′ Μάνταλος), Κοϊτά (29′ Ζούμπκοφ), Γιόβιτς και Βάργκα (82′ Ζίνι).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός – Καλαμάτα 1-0

Κυριακή (30/08)

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Image

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ηρακλής