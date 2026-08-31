Μεσογειακοί Αγώνες 2026: Δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική ανδρών βόλει

Την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο κατέκτησε η Εθνική ανδρών βόλει, η οποία ηττήθηκε στον τελικό με 3-0 σετ από την Γαλλία.

Η γαλανόλευκη, ούτε μία ημέρα μετά τον θρίαμβο επί της διοργανώτριας Ιταλίας στον ημιτελικό, δεν κατάφερε να λυγίσει και τους Γάλλους, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.

Παρά την ήττα στον τελικό, η παρουσία της Εθνικής στο Τάραντο είχε θετικό πρόσημο και μία θέση στο βάθρο και πλέον η ελληνική αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα, πριν αναχωρήσει εκ νέου για την Ιταλία. Αυτή τη φορά προορισμός θα είναι η Μόντενα, εκεί όπου η Εθνική θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στο Ευρωβόλεϊ.

Στο πρώτο σετ η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε με 14-10 με επίθεση του Μάρκου. Σταδιακά η Γαλλία επέστρεφε στο σετ, με την Ελλάδα να παραμένει μπροστά στο σκορ με επιθέσεις του Πρωτοψάλτη. Με το σκορ στο 17-17 οι Γάλλοι χάρη στα σερβίς τους και στο καλά στημένο μπλοκ έτρεξαν επιμέρους σκορ 1-8, κλείνοντας το σετ με 18-25.

Στο δεύτερο σετ ο Χριστοφιδέλης κράτησε τους Ράπτη και Μούχλια στο τάραφλεξ που τους είχε περάσει στα μέσα του πρώτου σετ. Η Γαλλία ξέφυγε από νωρίς με 3-8, ο Πρωτοψάλτης μείωσε στον πόντο (10-11) αλλά με το σκορ στο 13-17 αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο. Η Εθνική δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο σετ και η Γαλλία έκανε το 0-2 με 20-25.

Στο τρίτο σετ ξεκίνησε ο Ράπτης με τον Χανδρινό στα άκρα. Η Γαλλία με τη ψυχολογία με το μέρος της πήρε από νωρίς προβάδισμα στο σκορ και έφτασε στο τελικό 15-25 για το 0-3 σετ.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 20-25, 15-25) σε 74′

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 2 (2/10 επ.), Πρωτοψάλτης 7 (7/12 επ., 86% υπ. – 71% άριστες), Βουλκίδης 3 (3/5 επ.), Ανδρεόπουλος 2 (1/5 επ., 1 άσσος, 30% υπ. – 30% άριστες), Γαλιώτος 1 (1/1 επ.), Μάρκου 3 (3/7 επ.) / Χανδρινός (λ, 60% υπ. – 30% άριστες), Κασαμπαλής, Χανδρινός 2 (2/6 επ., 67% υπ. – 33% άριστες), Μούχλιας 10 (8/14 επ., 2 μπλοκ), Ράπτης 2 (1/13 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 30% άριστες), Βαϊόπουλος.

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

Τελικός: Γαλλία – Ελλάδα 3-0 (25-18, 25-20, 25-15)



Μικρός τελικός: Τουρκία – Ιταλία 25–19, 24–26, 25–18, 23–25, 15–10