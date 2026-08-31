Θερινές εκπτώσεις 2026: Λήγουν σήμερα με «χαμηλό» τζίρο

Ολοκληρώνεται σήμερα η περίοδος των θερινών εκπτώσεων και η «επόμενη μέρα» βρίσκει την αγορά με τον πήχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για τον ρόλο των συνεχών προσφορών, σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπορίου, οι μέχρι σήμερα ενδείξεις δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία για μια θεαματική ανατροπή του κλίματος τις τελευταίες μέρες των εκπτώσεων, με αφορμή την επιστροφή των καταναλωτών από τις διακοπές του Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους εμπόρους, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί χαρακτηρίζεται από την επιλεκτική κατανάλωση, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδησης και άλλων ειδών.

Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περιόδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών και στο κατά πόσον η συνεχής παρουσία εκπτώσεων στην αγορά έχει αποδυναμώσει τον θεσμό των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιόδων.

Η υποτονική εικόνα των θερινών εκπτώσεων έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη πιεσμένη αγορά. Σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, εξαιρουμένων τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων, μειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 κατά 3,7% σε πραγματικές τιμές, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ σε ονομαστικές τιμές καταγράφηκε αύξηση 1,2%. Η απόκλιση αυτή, σύμφωνα με την ανάλυση, δείχνει ότι η ονομαστική άνοδος δεν προήλθε από αύξηση του όγκου των πωλήσεων, αλλά από τις πληθωριστικές πιέσεις.

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