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ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός γα τροχαίο στην Παντάνασσα - Επί τόπου 3η ΕΜΑΚ και ΕΚΑΒ

ΕΚΑΒ - αστυνομία
clock 07:42 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από ενημέρωση γιατροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν το λιμανάκι της Παντάνασσας

Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα άτομο εγκλωβίστηκε στο όχημά του και απεγκλωβίστηκε στη συνέχεια από τις δυνάμεις ρτης 3ης ΕΜΑΚ. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

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