Ερχονται οι Γίγα – Μπαταρίες στα ηλεκτρικά ΙΧ με αυτονομία 1.000 χλμ

Προσφάτως, η Geely προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με τη νέα γενιά μπαταριών που θα κάνουν ρεκόρ αυτονομιών και διάρκειας ζωής με το πέρασμα των χρόνων. Ειδικότερα, η φίρμα έδωσε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη νέα τεχνολογία solid-state που εξελίσσει αυτή την περίοδο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει αναπτύξει μπαταρία με ενεργειακή πυκνότητα 500 Wh ανά κιλό, όντας ρεκόρ πυκνότητας. Για να υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης, οι σημερινές συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου προσφέρουν κοντά στα 200 Wh/κιλό, κοινώς η νέα μπαταρία έχει διπλάσια πυκνότητα.

Σύμφωνα με την Geely , η νέα μπαταρία θα μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως και 1.000 χλμ. ανά φόρτιση, τιμή που έως και σήμερα αποτελούσε όνειρο θερινής νυκτός για τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης, έχει αυξήσει την διάρκεια ζωής. Ειδικότερα, η συνολική διάρκεια ζωής της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1.000.000 χιλιόμετρα!

Προς το παρόν, η νέα τεχνολογία βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και δεν προβλέπεται ακόμη να βγει στην παραγωγή, αφού οι συγκεκριμένες μπαταρίες θα εκτοξεύουν το τελικό κόστος αγοράς των ηλεκτρικών ΙΧ που θα τις υιοθετούν.

Ομως, η εταιρεία δείχνει ανυπόμονη ώστε να ξεκινήσει τις πρώτες δοκιμές. Αυτές θα ξεκινήσουν μέσα στο 2027 και φυσικά θα γίνουν σε μοντέλα που είναι υπό την «ομπρέλα» των διαφόρων θυγατρικών της εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Volvo, Geely, Lynk & Co, Polestar, Lotus και Smart.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Samsung που πριν από λίγο διάστημα παρουσίασε τη νέα της μπαταρία για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την ίδια, θα είναι σε θέση να προσφέρει 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας, ενώ θα φορτίζει σε 9 λεπτά!

Το θέμα αντοχής των μπαταριών έχει απασχολήσει αρκετές εταιρείες που έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους καταναλωτές μοντέλα με μεγάλη αυτονομία που θα διατηρεί την αρχική χωρητικότητά τους σε μεγάλο ποσοστό ακόμη και μετά τα 200.000 ή και 300.000 χιλιόμετρα χρήσης.

Η διάρκεια ζωής των μπαταριών απασχόλησε μια σουηδική εταιρεία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και συγκεκριμένα για τα ηλεκτρικά που κυκλοφορούν στη Σουηδία.

Οι μετρήσεις της έρευνας που πραγματοποίησε έγινε σε διάστημα τεσσάρων ετών. Κάποια μοντέλα κέρδισαν τις πρώτες θέσεις στη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Ειδικότερα, στην πρώτη θέση βρέθηκε ένα μικρομεσαίο, κορεατικό ηλεκτρικό, το Kia e-Niro με την μπαταρία των 64 kWh, η οποία μετά 100.000 χλμ. διατηρεί κατά μέσο όρο το 97,25% της αρχικής χωρητικότητάς της! Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ήταν ένα ακόμη μοντέλο από τον όμιλο Hyundai-Kia, το Hyundai Kona Electric που φέρει μια μπαταρία χωρητικότητας 64 kWh και το οποίο διατηρεί το 97,18% της αρχικής χωρητικότητας μετά τα 100.000 χλμ. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Kia EV6 με μπαταρία 77,4 kWh, με 95,95%. Στην τέταρτη θέση ήρθε το Volvo XC40 Recharge 69 kWh με 94.7%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιγάντιες κατσαρίδες σε ρόλο… διασωστών

Air condition αυτοκινήτου: Η σωστή θερμοκρασία για λιγότερη κατανάλωση

Έρχεται ο «μεγάλος αδερφός» για το ΑΙ: Αν γράφετε με τεχνητή νοημοσύνη, σύντομα όλοι θα το ξέρουν