Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν την "Ασπίδα του Αχιλλέα" - Τι περιλαμβάνει το νέο σύστημα αεράμυνας

Ελλάδα και Ισραήλυπογράφουν σήμερα τη συμφωνία που θα δώσει σάρκα και οστά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα συνδυάζει ισραηλινά συστήματα αεράμυνας, που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους επί του πεδίου, τόσο πριν όσο και μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα συστήματα που περιλαμβάνει είναι τα Spike και Barak, χερσαίες και πλωτές συστοιχίες του «Σιδερένιου Θόλου» και της «Σφενδόνης του Δαυίδ».

Το κόστος παραγωγής και εγκατάστασης της «Ασπίδας του Αχιλλέα» ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα παραδοθεί στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σταδιακά, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής και εγκατάστασης θα αντιστοιχεί στο 25% του έργου.

Οπως αναφέρουν τα σχετικά δελτία Τύπου που εξέδωσαν τα υπουργεία Αμυνας των δύο χωρών, η σύμβαση θα υπογραφεί στην έδρα του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας στο Τελ Αβίβ από στρατιωτικούς παράγοντες των δύο χωρών, χωρίς την παρουσία πολιτικών προσώπων.

Ελληνική ενίσχυση του στρατού του Λιβάνου

Στο μεταξύ, η Αθήνα δείχνει να επιθυμεί να τηρήσει τις ισορροπίες στην περιοχή, πιθανότατα ενόψει της υπογραφής της συμφωνίας στο Τελ Αβίβ, σχολιάζει η Deutsche Welle.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βηρυτό δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο από την παράδοση 13 τεθωρακισμένων και 10 στρατιωτικών οχημάτων γενικής χρήσεως του ελληνικού στρατού προς τον τακτικό στρατό του Λιβάνου, που συνοδεύονται από σημαντική ποσότητα ανταλλακτικών.

Η ελληνική στρατιωτική βοήθεια προς τον Λίβανο εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι οποίες διανύουν μία περίοδο θεσμικής και υλικοτεχνικής ανασυγκρότησης.

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