Tα ζώδια της Δευτέρας

Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Κριέ, η μέρα ξεκινά με ένταση και αρκετή πίεση. Στη δουλειά η συνεννόηση είναι κάτι που θέλει περισσότερη δουλειά, γιατί κι εσύ από την πλευρά σου παίρνεις προσωπικά αρκετά πράγματα, χωρίς λόγο. Καλό είναι να οργανωθείς και να δράσεις πιο στοχευμένα, χωρίς να ασχολείσαι με αχρείαστα πράγματα. Υπάρχουν αρκετά ευνοϊκές συνθήκες, τόσο στη δουλειά όσο και στα προσωπικά σου και αυτό σου φτιάχνει το κέφι. Εστίασε εκεί μην ασχολείσαι με κουβέντες και αντιπαραθέσεις που θα προκύψουν από το πουθενά.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε, εξακολουθείς να θέλεις μια απόσταση και μια ηρεμία. Όμως η μέρα ξεκινά με ένταση και έναν περίεργο εκνευρισμό, αλλά και με ένα πείσμα να ακολουθήσουν οι άλλοι το δικό σου τρόπο και ρυθμό. Κάποιες συζητήσεις που γίνονται φαίνεται να ξεφεύγουν εύκολα και να υπάρξουν αντιπαραθέσεις, ενώ μπορεί να υπάρξουν και απότομες αποκαλύψεις. Άκου τι έχουν να σου πουν και μην επιμένεις σε όσα πιστεύεις. Οργάνωσε το χώρο σου, είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά για να ξεχαστείς και να χαλαρώσεις και μην στραβώσεις με δουλειές που δε θα τελειώσουν μέσα στη μέρα.

Δίδυμοι



Δίδυμε, σήμερα έχεις ένα άγχος με τα πλάνα σου και με το πώς θα μπορέσεις να εξασφαλίσεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από το πρωί υπάρχει μια νευρικότητα και μια περίεργη στάση. Οι τόνοι ανεβαίνουν εύκολα, ιδίως στο σπίτι με την οικογένεια, και αυτό δημιουργεί μια απόσταση και μια ένταση. Παράλληλα, το άγχος που έχεις με τα οικονομικά δε σε αφήνει να ηρεμήσεις. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσεις όσα σε απασχολούν, καθώς τόσο οι φίλοι όσο και κοντινά σου άτομα από τη δουλειά θα σε στηρίξουν και θα σε βοηθήσουν αν δεις τα πράγματα πιο απλά.

Καρκίνος



Καρκίνε, η μέρα ξεκινά με ένα περίεργο κλίμα στη δουλειά κι εκεί θα χρειαστεί να είσαι λίγο προσεκτικός τόσο σε όσα λες αλλά και σε όσα σου λένε. Η συνεννόηση χωλαίνει και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα περίεργο κλίμα με αυξημένους τόνους και μια νευρικότητα που θα το περιπλέξει ακόμα περισσότερο. Καλό είναι να εστιάσεις στα θετικά που θα συμβούν και να αποφύγεις γκρίνιες ή παράπονα που θα επηρεάσουν την εικόνα σου. Στα της δουλειάς υπάρχει στοχευμένη δράση κι αυτό βοηθά πολύ στο να τακτοποιηθούν σημαντικές υποθέσεις εύκολα.

Λέων



Σήμερα, Λέοντα, είναι σημαντικό να προσέξεις πού θα δώσεις σημασία. Επειδή ακούγονται πολλά και αρκετά από αυτά δεν είναι κάτι που μπορεί να αποδειχθεί άμεσα, είναι σημαντικό να αποφύγεις τις άμεσες και παρορμητικές αντιδράσεις, αλλά και πιθανά τελεσίγραφα που μπορεί να δώσεις. Η κούραση είναι αρκετή και αυτό φαίνεται από την μειωμένη υπομονή που έχεις. Υπάρχουν και θετικά πράγματα μέσα στη μέρα, όπως συναντήσεις ή κάποια ταξιδάκια που πέφτουν στο τραπέζι και σου φτιάχνουν το κέφι.

Παρθένος



Παρθένε, με αρκετά έντονη διάθεση ξεκινά η μέρα σου και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που απαντάς και κινείσαι. Ένα λίγο πιο ειρωνικό ύφος και μια άρνηση να ακούσεις πολλά-πολλά, ενώ επιμένεις παράλληλα στο να γίνουν τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι πως κάπου έχουν δίκιο και οι άλλοι και αναγνωρίζεις την υπερβολή που εκφράζεις και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι το παρασκήνιο που επικρατεί και η προνοητικότητά σου θα σε γλιτώσει από διάφορα. Λίγο προσοχή στα οικονομικά, γιατί με τα έξοδα κάπου μπορεί να ξεφύγεις.

Ζυγός



Ζυγέ, τρώγεσαι με διάφορα πράγματα και θέλεις να ξεκινήσεις συζητήσεις που θα σε διαφωτίσουν σε ορισμένα πράγματα. Το θέμα είναι πως το κάνεις απότομα και βιαστικά σε κάποια σημεία μέσα στη μέρα και αυτό ανεβάζει σημαντικά τους τόνους με τους απέναντι. Οι φίλοι είναι σημαντικό στήριγμα σήμερα σε αυτό το κομμάτι, ενώ και στη δουλειά υπάρχουν ευκαιρίες που θα βελτιώσουν σημαντικά το κλίμα με τους συνεργάτες. Απόφυγε αντιπαραθέσεις, αλλά και το να ανάψεις φωτιές με διάφορα σχόλια και εστίασε στο να βρεις τις ισορροπίες που χρειάζεσαι.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ, η μέρα ξεκινά αρκετά δυναμικά και μια σχετική υπερένταση. Από το πρωί, τα πράγματα είναι έντονα και αντιδράς στο παραμικρό που ακούς, ενώ καλό είναι να αποφύγεις παρορμητικές αποφάσεις πάνω σε θέματα δουλειάς. Αξιοποίησε τη βοήθεια που υπάρχει, για να μπορέσεις να τακτοποιήσεις εύκολα εκκρεμότητες. Επίσης, πάνω στη δουλειά υπάρχουν ίσως κάποιες συζητήσεις που σχετίζονται με τη δική σου εξέλιξη. Εστίασε σε όσα έχεις να κάνεις και μην ασχολείσαι με παρασκηνιακά θέματα που διάφορα αχρείαστα που ακούς από σπόντα και σου χαλάνε τη διάθεση.

Τοξότης



Τοξότη, περίεργο το μουντ σήμερα και δεν έχεις όρεξη να κάνεις υποχωρήσεις. Τουλάχιστον έτσι ξεκινά η μέρα σου και αυτό φαίνεται. Στη δουλειά χρειάζεται να δώσεις λίγη περισσότερη βάση στο κομμάτι της συνεννόησης, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί, αλλά και στο ότι το πείσμα που σε πιάνει. Υπάρχει μια θετική οπτική στην όλη φάση και είσαι πρόθυμος να ακούσεις, αρκεί να σου δοθεί ο χώρος να πεις κι εσύ τη γνώμη σου. Τα όποια θεματάκια μέσα στην παρέα, καλό είναι να τα διαχειριστείς ήρεμα και να μην ξεσπάσεις εκεί.

Αιγόκερως



Αιγόκερε, κάποιες συζητήσεις δημιουργούν μια ένταση και φέρνουν διαφορές στην επιφάνεια με έντονο τρόπο. Μπορεί να είναι και πράγματα που εσύ τα βλέπεις πιο έντονα σήμερα, επομένως καλό είναι να είσαι προσεκτικός σε παρατηρήσεις που θα κάνεις ή στο πώς θα εκτονώσεις την έντασή σου. Ορισμένες συζητήσεις ευνοούν και το οικονομικό κομμάτι, ωστόσο θα χρειαστεί να είσαι πιο συγκεκριμένος και διαλλακτικός ίσως στις διαπραγματεύσεις που κάνεις. Άσε τις βιαστικές και αντιδραστικές στάσεις και τα πείσματα και οργανώσου όπως ξέρεις.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε, κολλάει το μυαλό σου σε κάποια πράγματα και επιμένεις σε αυτά για να τα τακτοποιήσεις με τον τρόπο που θέλεις. Υπάρχει μια ένταση στην ατμόσφαιρα και μια πιεστική φάση στη δουλειά που δε σε αφήνει να διαχειριστείς ψύχραιμα τα πράγματα. Ναι, σε κάποιες φάσεις πρέπει να κρατηθείς και να σκεφτείς πριν μιλήσεις. Έτσι θα κερδίσεις πιο εύκολα τη στήριξη από τους απέναντι. Παίζουν επίσης συζητήσεις για συνεργασίες με καλή έκβαση. Κάποια κομμάτια ίσως είναι διαφορετικά και παίζει να απογοητευτείς, όμως θα το βρεις.

Ιχθύς



Ιχθύ, μια νευρικότητα και μια ένταση στα ερωτικά σου σήμερα φαίνεται να σε πιέζει και να σε αγχώνει. Κάποια πράγματα ίσως έγιναν βιαστικά και τώρα που εσύ περιμένεις περισσότερα και πιθανότατα δεν τα βλέπεις, αγχώνεσαι και νιώθεις περίεργα. Απόφυγε να πιέσεις καταστάσεις και να ανοίξεις συζητήσεις που θα εντείνουν την κατάσταση, τόσο στα προσωπικά όσο όμως και στο σπίτι. Στα οικονομικά υπάρχουν θετικά νέα μέσα στη μέρα και ξεκαθαρίζουν λεπτομέρειες που θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις το πρόγραμμά σου. Παράλληλα, υποχρεώσεις τακτοποιούνται εύκολα.