Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Λαράκ, το Ιράν χτύπησε βάσεις στην Ιορδανία και τα ΗΑΕ

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Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ και την άμεση απάντηση της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν αμερικανική βάση στα ΗΑΕ και επιτέθηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό από τις ΗΠΑ δύο ιρανικών εκτοξευτήρων, από τον οποίο, σύμφωνα με το Ιράν, υπήρξαν νεκροί και τραυματίες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή τους πρώτους βομβαρδισμούς στο Ιράν έπειτα από περίπου έναν μήνα, πλήττοντας το νησί Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η CENTCOM, ανακοίνωσε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν δύο ιρανικοί εκτοξευτήρες. «Νωρίτερα (...) οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ», ανέφερε ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους φορτωμένους με θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν «θανάτους και τραυματισμούς», χωρίς να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, και προανήγγειλαν αντίποινα.

Ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία και τα ΗΑΕ

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην απάντησή τους, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και αποτέλεσε άμεσο αντίποινο για τα αμερικανικά πλήγματα στο Λαράκ.

Στόχος των ιρανικών επιθέσεων ήταν τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη που βρίσκονταν σταθμευμένα σε δύο βάσεις στην Ιορδανία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν παράλληλα ότι «οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια» θα προκαλέσει «ακόμη πιο ισχυρά αντίποινα».

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέρριψαν οκτώ πυραύλους, χωρίς να διευκρινίσουν από πού εκτοξεύτηκαν, αφού παρείσφρησαν στον εναέριο χώρο της χώρας, λίγη ώρα έπειτα από ανακοινωθέν των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης κατά το οποίο στοχοποίησαν με πυραύλους και drones αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο χασεμιτικό βασίλειο.

Στο ανακοινωθέν τους, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως «κατέστρεψαν επιτυχώς» τους πυραύλους, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως προχώρησε σε αντίποινα εναντίον δυο βάσεων όπου είναι εγκατεστημένα ή σταθμεύουν στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, σε αντίποινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ.

Ιρανικά πλήγματα και στα ΗΑΕ

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είναι σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα σε αντίποινα για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν χθες Κυριακή.

Iran attacks the Al Minhad base in the UAE, targeting US helicopter and troop positions with drones pic.twitter.com/X3RTrd0M5L — HatsOff (@HatsOffff) August 31, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης «στοχοποίησαν τομείς στους οποίους σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και στρατεύματα στη βάση Αλ Μινχάντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με δεκάδες drones εφόρμησης», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Νέα κλιμάκωση παρά την προηγούμενη αποκλιμάκωση

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εχθροπραξίες στην περιοχή είχαν περιοριστεί, αν και συνέχιζαν να καταγράφονται σποραδικά επεισόδια, κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή.

Το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, από το οποίο πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, παραμένει στην ουσία κλειστό με απόφαση της Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει θέσει κατά διαστήματα στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την άδειά του, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαντήσει επιβάλλοντας αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Τραμπ: «Το νησί Χαργκ ανατινάζεται σε κομμάτια» – Το AI βίντεο μήνυμα του Αμερικανού προέδρου προς το Ιράν

Νέα «φωτιά» βάζουν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τον νέο γύρο επεισοδίων στην στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβασή του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ώρες μετά τα πλήγματα των ΗΠΑστο ιρανικό νησί Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Με την τελευταία αυτή επίθεση τέθηκε τέλος σε μια περίοδο ηρεμίας που επικρατούσε τον τελευταίο μήνα.

Σε βίντεο ΑΙ που δημοσίευσε στο Truth Social, εμφανίζεται το νησί Χαργκ να βομβαρδίζεται, συνοδευόμενο από την ανάρτηση του προέδρου: «Το νησί Χαργκ ανατινάζεται σε κομμάτια».

BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.







The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

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