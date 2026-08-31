Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στο Europa League: Τι έκαναν το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχαϊμ, ενώ εκτός τις Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάποελ Μπερ Σεβά.



Από τους οκτώ αντιπάλους του ΟΦΗ που αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο στα εγχώρια πρωταθλήματα,, τρεις πήραν τη νίκη, τέσσερις γνώρισαν την ήττα και μία, ενώ η Μπενφίκα παίζει απόψε.



Με διαφορετικά συναισθήματα ολοκλήρωσαν το Σαββατοκύριακο οι οκτώ αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, καθώς υπήρξαν νίκες, ήττες αλλά και ομάδες που δεν είχαν αγωνιστική υποχρέωση.

Ήττα-σοκ για τη Λεβερκούζεν



Η Μπάγερ Λεβερκούζεν υπέστη μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της πρεμιέρας της Bundesliga, καθώς ηττήθηκε με 3-2 εκτός έδρας από την Έλβερσμπεργκ. Η νεοφώτιστη ομάδα προηγήθηκε με 3-0, με τη Λεβερκούζεν να μειώνει με τους Σικ και Κοφάνε, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή.





Ήττα και για τη Χόφενχαϊμ



Η Χόφενχαϊμ επίσης ξεκίνησε με το αριστερό την Bundesliga, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από την Κολωνία. Η ομάδα του ΟΦΗ βρέθηκε να κυνηγά το σκορ και δεν κατάφερε να φύγει με βαθμό από την έδρα της Κολωνίας.





«Βαριά» ήττα για την Άντερλεχτ



Η Άντερλεχτ είχε δύσκολο απόγευμα στο ντέρμπι των Βρυξελλών. Ηττήθηκε με το βαρύ 3-0 από την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, με την αντίπαλο του ΟΦΗ να παρουσιάζει προβλήματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου.





Μεγάλο διπλό για τη Λεχ Πόζναν



Η Λεχ Πόζναν ήταν από τους κερδισμένους του Σαββατοκύριακου. Επικράτησε με 3-2 της Βίτζεβ Λοτζ εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι με ανατροπές και δραματικό φινάλε. Η Λεχ προηγήθηκε 2-0, ισοφαρίστηκε, αλλά πήρε τη νίκη με γκολ στις καθυστερήσεις.





Ήττα για τη Στουρμ Γκρατς



Η Στουρμ Γκρατς δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά της στην Αυστρία. Ηττήθηκε με 3-1 από τη Ραπίντ Βιέννης στο Allianz Stadion. Η Στουρμ ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1, όμως η Ραπίντ πήρε ξανά το προβάδισμα και έφτασε τελικά στη νίκη.





Νίκη με ανατροπή για τη Ρεν



Η Ρεν ήταν από τις ομάδες που χαμογέλασαν. Επικράτησε με 3-2 της Λε Μαν στο γαλλικό πρωτάθλημα, με το παιχνίδι να κρίνεται στα τελευταία λεπτά. Η Ρεν πήρε έτσι τους τρεις βαθμούς και ανέβηκε στους τέσσερις βαθμούς μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.



Νίκη στο φινάλε για τη Χάποελ Μπερ Σεβά



Η Χάποελ Μπερ Σεβά ξεκίνησε με νίκη το πρωτάθλημά της στο Ισραήλ. Επικράτησε 2-1 της Χάποελ Ραμάτ Γκαν, με τον Ελιέλ Πέρετς να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με Εστορίλ απόψε η Μπενφίκα



Η Μπενφίκα δεν είχε αγώνα πρωταθλήματος μέσα στο Σαββατοκύριακο καθώς το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος είναι απόψε απέναντι στην Εστορίλ.

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ:

Λεβερκούζεν – Έλβερσμπεργκ 3-2



Κολωνία – Χόφενχαϊμ 3-2



Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Άντερλεχτ 3-0



Βίτζεβ Λοτζ – Λεχ Πόζναν 2-3



Ραπίντ Βιέννης – Στουρμ Γκρατς 3-1



Ρεν – Λε Μαν 3-2



Χάποελ Ραμάτ Γκαν – Χάποελ Μπερ Σεβά 1-2



Μπενφίκα - Εστορίλ 22:15