Νεπάλ: Θάβουν τους νεκρούς τους μετά την καταστροφική πλημμύρα – Πάνω από 4.200 οι αγνοούμενοι

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Οι κάτοικοι του Νεπάλ συνεχίζουν τις ταφές των νεκρών από την σαρωτική πλημμύρα που έπληξε την περασμένη εβδομάδα ορεινό τομέα στα σύνορα με την Κίνα.

Όπως έγινε γνωστό, δεν έχει πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των θυμάτων, ωστόσο ούτε έχει κηρυχτεί το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Πάνω από 4.240 άνθρωποι, ανάμεσά τους ξένοι, αγνοούνται ακόμη, με την καταστροφή να έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 900 ανθρώπους -τουλάχιστον κατά τους επίσημους αριθμούς- και να έχει προκαλέσε τεράστιες ζημιές.

Fresh and severe flooding has hit Mailung, in Nepal's Rasuwa district, this morning, Sunday, August 30, 2026.







Water levels in the Bhote Koshi River surged drastically without warning, sparking immediate emergencies in a region already devastated by a catastrophic transboundary… pic.twitter.com/TPsen7hi31 — Massimo (@Rainmaker1973) August 30, 2026

Η ταφή των θυμάτων στο Νεπάλ

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να δουλεύουν, σε επισφαλείς συνθήκες και παρά τον κίνδυνο που εγείρει νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων. Ελπίζουν ιδίως να σώσουν κάπου εκατό εργάτες παγιδευμένους σε υπόγεια σήραγγα.

Αλλά πέντε ημέρες μετά την καταστροφή, η ελπίδα να εντοπιστούν επιζήσαντες στη θάλασσα λάσπης και συντριμμιών και σε χωριά ολόκληρα που σαρώθηκαν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί.

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Οικογένειες και συγγενείς αγνοουμένων συρρέουν σε νοσοκομεία και νεκροτομεία για να βρουν αγαπημένα τους πρόσωπα, ιδίως στην Μπαρατπούρ, στο νότιο Νεπάλ, όπου φωτογραφίες των προσώπων σορών παρελαύνουν σε οθόνη σε αίθουσα υποδοχής.

Η ορμή των χειμάρρων μετέφερε κάπου 250 σορούς στην περιοχή Τσιταβάν, 100 και πλέον χιλιόμετρα μακριά.

Η Σομπχά Αντικαρί είναι πεισμένη: πτώμα που βρέθηκε σε όχθη ποταμού ανήκει σε παιδικό της φίλο. «Του μοιάζει», λέει σε εθελοντή. Όμως μόνο με εξέταση DNA μπορεί να γίνει ταυτοποίηση, της αντιτείνει ο εθελοντής.

Μακρά κι επίπονη δουλειά γίνεται, υποχρεωτικά, υπό ασφυκτική χρονική πίεση. Χθες, για λόγους δημόσιας υγείας, οι αρχές του Νεπάλ άρχισαν να θάβουν θύματα χωρίς να περιμένουν να αναγνωριστούν.

Προηγουμένως, συλλέγουν δείγματα DNA, διευκρίνισαν, ενώ οι ταφές είναι προσωρινές σε περιπτώσεις που πρόκειται για ινδουιστές. Έτσι θα επιτραπεί στις οικογένειες, αφού ταυτοποιηθούν τα θύματα επίσημα, να προχωρήσουν σε εκταφή και καύση δικών τους, όπως θέλει η παράδοση.

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Πολλά από τα θύματα βρίσκονται «σε αποσύνθεση», εξήγησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, ο Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι.

Λόγος είναι ιδίως το ότι οι υποδομές δεν έχουν τις διαστάσεις που θα απαιτούνταν για τόσα θύματα. Το νεκροτομείο της Μπαρατπούρ δεν μπορεί να υποδεχτεί παρά περίπου είκοσι. Οι αρχές τοποθέτησαν πολλά σε χώρο δίχως κλιματισμό που ανήκει σε σύνδεσμο εμπόρων.

Στη Ντέβγκατ, στην ίδια περιοχή, όπου θάφτηκαν θύματα που δεν είχαν αναγνωριστεί, η αστυνομία τοποθέτησε αριθμούς σε κάθε τάφο.

Specialised team from India for Tunnel Search & Rescue operation worked with the Nepali Army’s team at hydropower tunnel sites in Chilime and Langtang area today. The team will continue to conduct search and rescue operations in close coordination with the Nepali Army



🇮🇳🤝🇳🇵… pic.twitter.com/H7UcIoNxN4 — Naveen Srivastava, Ambassador of India in Nepal (@navsri6619) August 30, 2026

Φόβοι για νέα καταστροφή

Ειδικοί και επιστήμονες αποδίδουν την καταστροφή στην κατάρρευση πελώριου παγετώνα που μετέτρεψε ένα ποτάμι σε χείμαρρο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

This was no ordinary landslide — it was a chain reaction from the Himalayas to the China-Nepal border.







On August 26, a glacier collapse in Nepal triggered a massive debris flow that raced roughly 22 km in only 6–7 minutes, reaching China’s Gyirong Port and devastating the border… — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) August 30, 2026

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους απολογισμούς, 797 πτώματα --781 στην πλευρά του Νεπάλ, 16 σε αυτή του Θιβέτ, αυτόνομης κινεζικής περιφέρειας-- ανακτήθηκαν ως χθες από τη λάσπη και τα συντρίμμια.

Παρότι εκατοντάδες άλλοι διασώθηκαν ή/και απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, οι αρχές στις δύο χώρες δεν γνωρίζουν τι έχουν απογίνει άλλοι τουλάχιστον 3.000, 2.502 στο Νεπάλ και 546 στην Κίνα.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι εκατοντάδες αλλοδαποί.

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