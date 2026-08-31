Πέντε θέματα, πέντε δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας» στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας

Και τα πέντε θέματα που κατατέθηκαν από δημοτικούς συμβούλους για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας προέρχονται από την παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη μας».



Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στις 15:00, στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» (πρόσκληση με αρ. πρωτ. 83.670/20-08-2026).



1. Μιχάλης Καραμαλάκης — «Χωροθέτηση του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου και ίση πρόσβαση των χειροτεχνών, των μικροεπαγγελματιών και των εθελοντικών ομάδων στην Πλατεία Ελευθερίας»



Στηρίζουμε την επιστροφή της γιορτής στην κεντρική πλατεία με ενιαίους κανόνες για κάθε φορέα.



2. Δημήτρης Γιαουρτάς — «Αξιοποίηση και δυνατότητα παραχώρησης του εγκαταλελειμμένου δημοτικού χώρου (πρώην εγκαταστάσεις τένις) στη Νέα Αλικαρνασσό»



Πρόκειται για αναξιοποίητο δημοτικό ακίνητο σε περιοχή που στερείται αθλητικών υποδομών. Ζητούνται η παραχώρησή του και σαφές χρονοδιάγραμμα.



3. Μαρία Αντωνακάκη-Χαλβατζή — «Επιπτώσεις της παραβατικότητας στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου Ο ρόλος των Υπηρεσιών του Δήμου στην προστασία και την πρόληψη».



Η ασφάλεια της αγοράς αποτελεί μετρήσιμο μέγεθος. Ζητούνται συστηματική καταγραφή των περιστατικών και τακτική σύσκεψη με τους επαγγελματικούς φορείς.



4. Μαρίνος Παττακός — «Αποκατάσταση επιπτώσεων καταστροφών από πυρκαγιά σε οικίες στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Χωστός»



Δέκα κατοικίες υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά της 25ης Ιουνίου 2026, χωρίς να έχει προηγηθεί καταγραφή από την Πολιτική Προστασία.



5. Γεώργιος Σφακιανάκης — «Εγκατάλειψη και επικίνδυνες φθορές στο πάρκο του Καράβολα στην παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου»



Σκουριασμένα κιγκλιδώματα και σπασμένα φωτιστικά σε χώρο όπου παίζουν παιδιά. Ζητούνται αυτοψία και άμεση περίφραξη των επικίνδυνων σημείων.

Πέντε παρεμβάσεις, ένα διακύβευμα: η προστασία και η ευημερία του δημότη.



Η παράταξή μας θα επανέρχεται σε κάθε ζήτημα, έως ότου δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις. Όχι ως άσκηση αντιπολίτευσης, αλλά ως άσκηση δημοκρατίας — εκεί όπου γεννήθηκε και όπου κρίνεται καθημερινά: στην πόλη.



Σύγχρονο και Ανθρώπινο Ηράκλειο.

Μιχάλης Καραμαλάκης



Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης



«Ηράκλειο, η Πόλη μας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός γα τροχαίο στην Παντάνασσα - Επί τόπου 3η ΕΜΑΚ και ΕΚΑΒ

Πτήση - θρίλερ από την Κρήτη: Πέντε ώρες αναμονή, φωνές και λιποθυμίες

Έρευνα ekriti - ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου: Mayfair: Πώς η Πειραιώς πέρασε την διαχείριση βασικών συμμετοχών στη STRIX και μπήκε η Blantyre



