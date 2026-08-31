31 Αυγούστου: Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου

Η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου, διαιρεμένη σήμερα σε τρία τεμάχια, είναι το μοναδικό λείψανο ή κειμήλιο που σώζεται από την επίγεια ζωή της και φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου.

Ο Αρκάδιος, ο γιος του αυτοκράτορας Θεοδοσίου του Μεγάλου, έχοντας φέρει από την Ιερουσαλήμ το 395 την Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, την τοποθέτησε σε πολύτιμη χρυσή λειψανοθήκη, η οποία ονομάστηκε «Αγία Σορός». Λίγα χρόνια αργότερα, η αυτοκράτειρα Πουλχερία έχτισε τον περίφημο Ναό της Θεοτόκου των Χαλκοπρατείων κοντά στην Αγία Σοφία, όπου και κατατέθηκε οριστικά το ιερό κειμήλιο. Αφού πέρασαν περί τα 410 χρόνια, η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Λέων ο Στ΄ ο Σοφός άνοιξε τη θήκη, προκειμένου να θέσει την Τιμία Ζώνη επάνω στο άρρωστο σώμα της συζύγου του Ζωής που θεραπεύτηκε πάραυτα, με την αυτοκράτειρα, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, να κοσμεί τη θήκη με χρυσό και πολύτιμους λίθους και να κεντά τη Ζώνη με χρυσή κλωστή. Πάντα κατά την παράδοση της Εκκλησίας, ο τσάρος της Βουλγαρίας Ιωάννης Ασάν Α΄ (1187-1196), μετά τη νίκη του επί του Ισαάκ Β΄ Αγγελου (1190) πήρε ως λάφυρο έναν Σταυρό, μέσα στον οποίο υπήρχε τμήμα της Αγίας Ζώνης, τον ανέκτησαν, ωστόσο, αργότερα οι Σέρβοι, ο πρίγκιπας των οποίων Λάζαρος (1371-1389) τον δώρισε στη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Ορους, όπου τιμάται μέχρι σήμερα και κατά καιρούς μεταφέρεται σε πόλεις για προσκύνημα.

Η Τιμία Ζώνη της Παναγίας θεωρείται ένα από τα πιο θαυματουργά κειμήλια της Ορθοδοξίας, καθώς η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που ενεργεί μέσω αυτής, έχει συνδεθεί με αναρίθμητες θεραπείες και υπερφυσικά γεγονότα, τόσο κατά τους βυζαντινούς χρόνους όσο και στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με τα αρχεία της Μονής Βατοπαιδίου.

Το πιο συχνό και γνωστό θαύμα είναι αυτό που συνδέεται με τις κορδέλες: Στη Μονή υπάρχει η παράδοση να ευλογούνται απλές υφασμάτινες κορδέλες πάνω στο ιερό κειμήλιο και μετά να δίνονται σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση παιδιού. Λέγεται ότι χιλιάδες γυναίκες, ακολουθώντας πνευματική ζωή (νηστεία, εξομολόγηση, προσευχή) και φορώντας την κορδέλα στη μέση τους, έχουν καταφέρει να μείνουν έγκυες, ακόμη και μετά από ιατρικές γνωματεύσεις που απέκλειαν κάθε πιθανότητα τεκνογονίας. Επίσης, στα αρχεία της Μονής φυλάσσονται εκατοντάδες επιστολές από πιστούς που θεραπεύτηκαν από επιθετικές μορφές καρκίνου και υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων με παράλυση ή σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα που βρήκαν τη θεραπεία τους αμέσως μόλις ήρθαν σε επαφή με το ιερό αντικείμενο

Κατά το παρελθόν, η Αγία Ζώνη μεταφερόταν εκτός Αγίου Ορους για να προστατεύσει ολόκληρες περιοχές από μεγάλες καταστροφές. Το 1864, όταν ξέσπασε φονική επιδημία χολέρας στην Κωνσταντινούπολη, η Ζώνη μεταφέρθηκε στην Πόλη και, μόλις το πλοίο έφτασε στο λιμάνι, η επιδημία σταμάτησε ακαριαία και κανείς άλλος από τους ήδη νοσούντες δεν πέθανε.

Κατά την επανάσταση του 1821, οι κάτοικοι της Κρήτης ζήτησαν τη Ζώνη για να σωθούν από την πανώλη που θέριζε το νησί, με την ασθένεια να υποχωρεί αμέσως, ενώ μαρτυρείται ότι σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας, η λιτανεία Της έσωσε τις σοδειές, καθώς σύννεφα από ακρίδες εξαφανίζονταν μυστηριωδώς μόλις πλησίαζε το κειμήλιο.

Τιμάται επίσης η μνήμη: Φιλεόρτου, Διαδόχου και των μαρτύρων Ανδρέα, Ηρακλείου, Φαύστου και Μηνά.

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