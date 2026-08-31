Απίστευτο: Η λίμνη Οντάριο γίνεται «λίμνη της Αμερικής» στο αμερικανικό Google Maps

Ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε σήμερα τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε “λίμνη της Αμερικής” για τους Αμερικανούς χρήστες αυτού του μηχανισμού αναζήτησης, μετά τη μονομερή απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της λίμνης στα σύνορα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

“Είναι επίσημο! Είναι ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ στο Google Maps!“, δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σήμερα το πρωί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει εμπλακεί σε εμπορική διαμάχη με τον Καναδά, υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα για να αλλάξει “αμέσως” το όνομα της “λίμνης Οντάριο”, η οποία βρίσκεται στα σύνορα, σε “λίμνη της Αμερικής”.







Η απόφαση, η οποία δεν οδηγεί σε καμία διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας, αμφισβητήθηκε έντονα από τις καναδικές αρχές.

“Είναι εντελώς παράλογο”, αποδοκίμασε ο Νταγκ Φορντ, πρωθυπουργός της καναδικής επαρχίας του Οντάριο, μιλώντας σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News. “Κανείς δεν πρόκειται να την αποκαλεί η ‘λίμνη της Αμερικής'”.







Σε ανάρτηση ιστολογίου, η Google εξηγεί ότι άλλαξε το όνομα για τους χρήστες που έχουν τη βάση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να ακολουθήσει τις επίσημες κυβερνητικές πηγές, συγκεκριμένα με το Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS) στις ΗΠΑ.

Οι χρήστες της εφαρμογής στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν την ονομασία “λίμνη Οντάριο”, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα βλέπει να παρατίθενται και οι δύο ονομασίες για να αναφερθεί σε αυτή την τεράστια υδάτινη μάζα, μία από τις Μεγάλες Λίμνες που ορίζουν τα σύνορα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Στην ανταγωνιστική εφαρμογή της Apple, “Χάρτες”, το όνομα “λίμνη Οντάριο” παρέμεινε σήμερα ως έχει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή με τον ίδιο τρόπο, μόλις άρχισε η δεύτερη θητεία του, να αλλάξει το όνομα του “Κόλπου του Μεξικού” σε “Κόλπο της Αμερικής“. Αυτή η απόφαση, την οποία αμφισβήτησε έντονα το Μεξικό, είχε επίσης ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην οθόνη των εφαρμογών της Google και της Apple.

Η αλλαγή ονομασίας της αμερικανοκαναδικής λίμνης λαμβάνει χώρα μεσούσης μιας νέας επίθεσης του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου κατά του Καναδά, την προσάρτηση του οποίου έχει προτείνει επανειλημμένα ώστε να γίνει η 51η αμερικανική πολιτεία, ενώ τον κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δύο χώρες επιδίδονται επί του παρόντος σε ανταλλαγές δασμών.

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