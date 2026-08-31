Καίτη Γαρμπή: Η συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα στη συναυλία της

Η Καίτη Γαρμπή έκανε μία συγκινητική αναφορά σε συναυλία της στον Δημήτρη Κόκοτα, με αφορμή το τραγούδι «Πορσελάνη», το οποίο είχε ερμηνεύσει πρώτος ο αγαπημένος τραγουδιστής.

«Νιώθω αρκετή συγκίνηση γι’ αυτό θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Συμπτωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Κόκοτας, έβγαλα ένα teaser από αυτό το τραγούδι. Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε… Το έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε υποχρέωση να λέμε όλα αυτά τα τραγούδια των τραγουδιστών που τους αγαπήσαμε τόσο πολύ και που έλαμψαν με την παρουσία τους. Να μην τους ξεχνάμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια τους», σημείωσε

Η «Πορσελάνη» θα περιλαμβάνεται στο νέο δισκογραφικό project της Καίτης Γαρμπή, με διασκευές τραγουδιών που έχει γράψει ο Φοίβος και έχουν ερμηνεύσει άνδρες καλλιτέχνες.

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