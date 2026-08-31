Δωρεάν εξετάσεις για 4 νόσους από τον Σεπτέμβριο – Θα σταλούν 5,3 εκατ. παραπεμπτικά

Νέα μηνύματα (SMS) για δωρεάν εξετάσεις θα αρχίσει να στέλνει από τον Σεπτέμβριο το υπουργείο Υγείας, καθώς το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περνά στον επόμενο κύκλο του, με στόχο να διατηρήσει εκατομμύρια πολίτες σε τροχιά συστηματικού προληπτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται να εκδοθούν από τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ άυλα παραπεμπτικά για περίπου 5,3 εκατομμύρια πολίτες, ενώ συνολικά ο νέος κύκλος αφορά περίπου 6,2 εκατομμύρια μοναδικά φυσικά πρόσωπα, καθώς πολλοί δικαιούνται παραπεμπτικά για περισσότερες από μία εξετάσεις.

Η συνέχιση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πλέον εξασφαλιστεί θεσμικά και χρηματοδοτικά. Με πρόσφατο νόμο του υπουργείου Υγείας, το πρόγραμμα συνεχίζεται έως το 2030 με 300 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, υλοποιώντας τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα σταθερό και δωρεάν σύστημα πρόληψης.

«Όταν ξεκινήσαμε το Εθνικό Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ θέσαμε έναν συγκεκριμένο, αδιαπραγμάτευτο στόχο: να αλλάξουμε ριζικά τη σχέση του πολίτη με την υγεία. Να δικαιώσουμε τον τίτλο του Υπουργείου Υγείας. Έτσι καταφέραμε να περάσουμε από ένα σύστημα που στόχευε στη θεραπεία της νόσου, σε ένα σύστημα που την προλαμβάνει. Υλοποιήσαμε την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση που έχει δει ποτέ η δημόσια υγεία στη χώρα μας. Και τα στοιχεία το αποδεικνύουν αδιάψευστα, το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει ήδη οδηγήσει σε 6,86 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις ενώ 274.410 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια ζωή που σώθηκε, επειδή επιλέξαμε να φέρουμε την υγεία σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολίτη» λέει, μιλώντας στο ΘΕΜΑ, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ο νέος κύκλος αφορά τέσσερις βασικούς άξονες πρόληψης, που καλύπτουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τρεις από τις σημαντικότερες μορφές καρκίνου: του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου.

Ο μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων αφορά τον καρδιαγγειακό έλεγχο, με 3.742.521 πολίτες να εντάσσονται στη συγκεκριμένη δράση. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 40 έως 70 ετών και γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν στον προβλεπόμενο έλεγχο για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ακολουθεί η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, με 3.449.748 δικαιούχους, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών. Η δράση περιλαμβάνει βασικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και, όπου απαιτείται, περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, όπως κολονοσκόπηση, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών παθολογικών ευρημάτων σε πρώιμο στάδιο.

Στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας εντάσσονται 3.294.062 γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών. Η δράση στοχεύει στην ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων ή άλλων ευρημάτων που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, μέσω του προβλεπόμενου γυναικολογικού ελέγχου και των εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου.

Τέλος, 2.385.935 γυναίκες ηλικίας 45 έως 75 ετών είναι δικαιούχοι της δράσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, μιας από τις πλέον ώριμες δράσεις του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», καθώς έχει ήδη οδηγήσει μεγάλο αριθμό γυναικών σε ψηφιακή μαστογραφία.



Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων, προκειμένου να συνεχίσουν τη δωρεάν θεραπεία τους και να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες οκτώ δόσεις φαρμακευτικής αγωγής περίπου 43.500 δικαιούχοι, των οποίων η θεραπεία είχε μείνει σε εκκρεμότητα μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης χρηματοδοτικής περιόδου. Η δράση εντάσσεται πλέον στο εθνικό σκέλος του προγράμματος, με στόχο να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς πληρωμές και να προχωρήσουν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση.

Η αποστολή των ειδοποιήσεων θα γίνεται με βάση την ηλικία, τις εκκρεμείς εξετάσεις και κυρίως τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τον προηγούμενο προληπτικό έλεγχο, ώστε να μην υπάρξουν διπλές ειδοποιήσεις για την ίδια εξέταση μέσα στο ίδιο έτος.

Νέα παραπεμπτικά θα λάβουν, μεταξύ άλλων, όσοι συμπληρώνουν για πρώτη φορά μέσα στο 2026 τα ηλικιακά όρια των προγραμμάτων, αλλά και πολίτες που είχαν λάβει ειδοποίηση χωρίς να ολοκληρώσουν την εξέτασή τους. Η σταδιακή ενεργοποίηση των παραπεμπτικών αποσκοπεί στο να καλείται κάθε πολίτης για την επανάληψη μιας εξέτασης στον σωστό χρόνο, χωρίς επικαλύψεις ή διπλές ειδοποιήσεις.

6,86 εκατ. εξετάσεις – 274.410 ευρήματα ο απολογισμός του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ

Το νέο κύμα των SMS έρχεται την ώρα που ο μέχρι σήμερα απολογισμός του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτυπώνει την αξία της οργανωμένης πρόληψης.



Συνολικά, 6,86 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, ενώ 274.410 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που αφορούν σοβαρές και συχνές παθήσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων η πρώιμη ανίχνευση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Ειδικότερα, έχουν πραγματοποιηθεί:

3.247.978 εξετάσεις στο πλαίσιο του καρδιαγγειακού ελέγχου, ενώ 76.631 εξετάσεις αφορούν περαιτέρω εξειδικευμένο έλεγχο για στεφανιαία νόσο και ισχαιμία.

Στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού περίπου 1,27 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, με 78.516 γυναίκες να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα.

Στο πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 1.322.014 εξετάσεις, μεταξύ των οποίων τεστ Παπανικολάου, HPV DNA tests και γυναικολογικές εξετάσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 16.290 κολποσκοπήσεις και βιοψίες.

Στον έλεγχο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν πραγματοποιηθεί 1.015.472 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, ενώ ακολούθησαν 62.178 ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων κολονοσκοπήσεις και πολυποδεκτομές/βιοψίες.

Τέλος, στο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας έχουν πραγματοποιηθεί 445.904 εργαστηριακές εξετάσεις, με 40.795 πολίτες να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.

Πηγή: ygeiamou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πτήση - θρίλερ από την Κρήτη: Πέντε ώρες αναμονή, φωνές και λιποθυμίες

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent μετά τα πλήγματα στο Ιράν

Οχήματα: Απορρίφθηκε το 90% των ενστάσεων για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας