ΕΑΣΗ: Από την Τετάρτη 2/9 η παραλαβή οινοστάφυλων από το Οινοποιείο στην Αυγενική

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Η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη της ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινούν οι παραλαβές οινοσταφύλων στο Οινοποιείο της Οργάνωσης στην Αυγενική Ηρακλείου.

Το ωράριο λειτουργίας είναι:

Δευτέρα έως Σάββατο: 9:30-19:00.



Κυριακή κλειστά

Στα πλαίσιο αναβάθμισης της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η Οργάνωση συνιστά στους παραγωγούς-μέλη της, τα οινοστάφυλα να προσκομίζονται σε πλαστικά κιβώτια (κλούβες) την ίδια μέρα της κοπής τους και απαρέγκλιτα να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας τουλάχιστον 12,5 Be για τις ερυθρές ποικιλίες και 12 Be για τις λευκές.



β. Να μην έχουν μυκητολογική προσβολή (σάπισμα) και ηλιοεγκαύματα.



Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των οινοσταφύλων είναι η προσκόμιση από τους παραγωγούς της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2810792108, 2810791776, 2810378148

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