Φλωρίδης: Το "κόμμα Σαμαρά" κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Εδώ και 1 χρόνο ακούμε για το κόμμα Σαμαρά, κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, προσθέτοντας «δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.

Αναλυτικά, ο υπουργός είπε για το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά: «Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο… Δικαίωμά του σαφώς αλλά δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να δημιουργείται ένα κόμμα με σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Ακόμα και η κ. Καρυστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα, κάτι λέει που έχει σχέση με τη χώρα. Ο κ. Τσίπρας λέει "εγώ θέλω να επανέλθω, γιατί έβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα". Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι "πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει η χώρα διακυβέρνηση". Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διορίσανε ευρωβουλευτή, μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό, και τώρα λέει "φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή του κόμματος"… Ποια είναι η ουσία;».

Ακόμα και η κυρία Καρυστιανού λέει ότι θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα».

Δεν τραβάει ο Τσίπρας

«Η συνωμοσία για την πολιτική εκμετάλλευση των Τεμπών πού οργανώθηκε; (Διάφορα συστήματα) δοκίμασαν την κ. Καρυστιανού, μετά τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Τσίπρα». «Δεν σπρώξανε τα χαρτιά τους πάλι πάνω στον κ. Τσίπρα; Δεν τραβάει το άλογο. Πού το έχει το 20%; Αλλά θα κριθεί και αυτό», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Για το ενδεχόμενο κόμμα του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη

Στη συνέχεια, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στον καταδικασμένο για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη και στην προαναγγελία του για δημιουργία κόμματος.

Όπως ανέφερε: «Ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο, φυλακισμένο εγκληματία. Το ότι εξέτισε την ποινή του δεν παύει να τον αποκαθιστά. Καταδικάστηκε και φυλακίστηκε. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις, όπως και την προηγούμενη φορά που επιχείρησε να κάνει κάτι, αυτές απέτρεψαν το να δημιουργήσει οτιδήποτε. Αυτό ισχύει και τώρα. Όλα αυτά κρίνονται στο Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, όπου κρίνονται τα αιτήματα για τη δημιουργία των κομμάτων. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, θα κριθούν εκεί. Αυτά θα τα μάθουμε πολύ εγκαίρως, όχι την παραμονή των εκλογών. Η προσωπική μου άποψη είναι πως το να ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο εγκληματία, εάν θα κάνει κόμμα… η ελληνική πολιτεία εδώ είναι και κάνει τη δουλειά της για να προστατέψει τη Δημοκρατία».

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