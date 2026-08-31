Νετανιάχου: Θα ολοκληρώσουμε τον αφοπλισμό της Χαμάς και της Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένος στον αφοπλισμό της Χαμάς, προσθέτοντας ότι «θα ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια και με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Κανάλι 14, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του πολεμικού συμβουλίου, λέγοντας ότι «αυτό θα επιτρέψει στο κοινό να δει την αλήθεια».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, τονίζοντας ότι «η απειλή δεν έχει εξαλειφθεί» και ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την αποστολή της για την αντιμετώπιση της απειλής από την Τεχεράνη.

Αναφερόμενος στην εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ, ο Νετανιάχου εκτίμησε ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης υπό τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Γκάντι Άιζενκοτ, θα σηματοδοτούσε την αρχή του τέλους για το Ισραήλ.

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