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ΕΛΛΑΔΑ

Σερβίρει το καλαμπόκι σε… δραχμές – «Επί ΠΑΣΟΚ ήταν αλλιώς»

Καλαμπόκι
clock 11:42 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια διαφορετική «επιστροφή στη δραχμή» περιμένει τους παραθεριστές στον Αγιόκαμπο της Λάρισας. Εκεί, πλανόδιος πωλητής έχει μετατρέψει το απλό ψημένο καλαμπόκι σε… ταξίδι στην εποχή της δραχμής και του «παλιού ΠΑΣΟΚ».

Σύμφωνα με το thebest.gr,  το καλαμπόκι συνοδεύεται από φωτοτυπία παλιού ελληνικού χαρτονομίσματος, μαζί με χαρτοπετσέτα και το χάρτινο περιτύλιγμα.

παπανδρέου

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστικό στην καντίνα του πωλητή, όπου δεσπόζει η εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου και το σύνθημα: «Επί ΠΑΣΟΚ το καλαμπόκι… ήταν αλλιώς!!!».

ΠΑΣΟΚ καλαμπόκι

Πεντακοσάρικα, χιλιάρικα, πεντοχίλιαρα και δεκαχίλιαρα σε φωτοτυπίες έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά, ολοκληρώνοντας ένα σκηνικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο από όσους κινούνται στην παραλιακή ζώνη.

*Φωτογραφίες: Eurokinissi

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