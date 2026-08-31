Eίχε κατοικίδιο το «πιο επικίνδυνο πουλί στον κόσμο» και τον σκότωσε με φρικτό τρόπο

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στη βόρεια Φλόριντα, όταν ο 75χρονος Μάρβιν Χάγιος, έχασε τη ζωή του από επίθεση του εξωτικού πτηνού που φρόντιζε στην αυλή του. Ο Χάγιος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην άγρια πανίδα, όμως το ζώο που τον είχε καθηλώσει περισσότερο από κάθε άλλο ήταν ο καζουάριος, ένα από τα πιο επικίνδυνα και επιθετικά πουλιά στον κόσμο.

Ο καζουάριος είναι ένα τεράστιο, μη ιπτάμενο πτηνό που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τις στρουθοκαμήλους και τα εμού, με φυσικό περιβάλλον τα δάση της Αυστραλίας και της Νέας Γουινέας. Ο 75χρονος, θέλοντας να συμβάλει στην προστασία του είδος που θεωρείται απειλούμενο, διατηρούσε στο κτήμα του δύο ζευγάρια αναπαραγωγής. Μάλιστα, λόγω των γνώσεών του, προσκαλούνταν τακτικά ως ομιλητής σε διαλέξεις για τη φροντίδα τους, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του.

Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια προστασίας αποδείχθηκε μοιραία για τον ίδιο. Οι καζουάριοι, γενικά, αποφεύγουν την επαφή με τους ανθρώπους και τρέπονται σε φυγή, όμως γίνονται εξαιρετικά επιθετικοί όταν νιώσουν εγκλωβισμένοι ή όταν προστατεύουν τα αυγά τους.

Πήγε να προστατέψει τα αυγά του θηλυκού και τον σκότωσε

Το περιστατικό συνέβη όταν ο Χάγιος παρατήρησε μια θηλυκή καζουάριο να ουρλιάζει και να προσπαθεί έξαλλη να προστατεύσει τα αυγά της από τα αρσενικά. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής, τα αρσενικά του είδους εκνευρίζονται εύκολα και συχνά προσπαθούν να σπάσουν τα αυγά.

Προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση και να γλιτώσει τα αυγά από την καταστροφή, ο 75χρονος μπήκε στον περιφραγμένο χώρο για να τα περισυλλέξει και να τα μεταφέρει σε εκκολαπτήριο. Τότε, ένα από τα τεράστια πουλιά όρμησε πάνω του και τον έριξε στο έδαφος. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της περιοχής, ο άνδρας δέχθηκε την επίθεση τη στιγμή που προσπαθούσε να πάρει το αυγό. Παρά το γεγονός ότι πρόλαβε να καλέσει την κόρη του για βοήθεια, ήταν πλέον αργά.

Ένα από τα πιο επικίνδυνα πτηνά στον πλανήτη

Ο καζουάριος θεωρείται δικαίως ένα από τα πιο επικίνδυνα ζώα. Μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 1,8 μέτρα, να ζυγίζει περίπου 45 κιλά και να αναπτύξει ταχύτητες έως και 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το πιο τρομακτικό τους χαρακτηριστικό, όμως, βρίσκεται στα πόδια τους, καθώς διαθέτουν ένα τεράστιο, κοφτερό νύχι που θυμίζει αυτό του προϊστορικού βελοσιράπτορα.

Παρά τη φήμη τους, οι θανατηφόρες επιθέσεις σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ο Μάρβιν Χάγιος ήταν μόλις ο δεύτερος επιβεβαιωμένος άνθρωπος στην ιστορία που έχασε τη ζωή του από καζουάριο. Η προηγούμενη καταγεγραμμένη περίπτωση συνέβη το 1926 στην Αυστραλία, όταν ένας έφηβος χτύπησε ένα τέτοιο πτηνό με ρόπαλο και το πουλί αμυνόμενο τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Πηγή: Gazzetta.gr

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