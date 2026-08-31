Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Βάφτισαν τον ενός έτους γιο του

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάπτισαν τον γιο τους και ο μικρούλης πήρε το όνομα Ορφέας.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και αρκετοί φίλοι τους από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου και η Melia Kreiling.
Μάλιστα, οι καλεσμένοι δεν παρέλειψαν να μοιραστούν στιγμιότυπα από τη βάφτιση στα social media.
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