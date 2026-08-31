Κυψέλη: Βρέφος βρέθηκε νεκρό σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα - Ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Ένα βρέφος βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη σε διαμέρισμα Airbnb.

Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν βρεθεί στο σώμα του σημάδια που εκτιμάται ότι ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια. Κατά τις ίδιες πηγές, στο σώμα του βρέφους υπάρχουν σημάδια στην πλάτη που εξετάζεται αν σχετίζονται με τον θάνατο του.

Παράλληλα πληροφορίες για τα δύο ανήλικα αγόρια 12 και 9 ετών, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων, αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Όπως αναφέρουν, μάλιστα, αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα.

Εντωμεταξύ λίγο πριν τις 11 βγήκε συνοδεία αστυνομικών και εισαγγελέα από το κτήριο της οδού Θάσου ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα Airbnb, καθώς από το πρωί διεξάγονται έρευνες προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για την υπόθεση.

Έφοδος της ΕΛΑΣ και σε σπίτι στη Φυλής

Σύμφωνα με το protothema.gr, εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν έφοδο και σε οίκημα στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν για δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη που ήταν μαζί του όταν ανακαλύφθηκε το φρικώδες εύρημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο τους είχανε μετακινηθεί στην Κυψέλη τις τελευταίες 10 ημέρες με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι το νεκρό βρέφος μεταφέρθηκε από το οίκημα στη Φυλής σε αυτό της Κυψέλης.

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