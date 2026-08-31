Mπάρμαν ξύρισε... γουλί πελάτισσα που πήγε να φύγει χωρίς να πληρώσει (βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει εργαζόμενο σε μπαρ να ξυρίζει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να προσπάθησε να αποχωρήσει από το κατάστημα χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο του λογαριασμού της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου, σε γνωστό μπαρ της χώρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η γυναίκα φέρεται να είχε εισέλθει στο κατάστημα χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα και στη συνέχεια συγκέντρωσε λογαριασμό ύψους 1.812 δολαρίων. Όταν επιχείρησε να φύγει χωρίς να πληρώσει, οι εργαζόμενοι του καταστήματος την εμπόδισαν.

Καθώς φέρεται να μην διέθετε τα χρήματα που απαιτούνταν για την εξόφληση του ποσού, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε να παραδώσει τα μαλλιά της ως αντάλλαγμα, προκειμένου να αποφευχθεί η εμπλοκή της αστυνομίας.

Στο βίντεο φαίνεται να συναινεί αρχικά στην πρόταση και στη συνέχεια ένας μπάρμαν χρησιμοποιεί ηλεκτρική μηχανή για να κόψει τα μακριά και πυκνά μαλλιά της, ξυρίζοντας τελικά το κεφάλι της. Όπως αναφέρεται, τα μαλλιά επρόκειτο να δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

🇹🇭 A $1,800 unpaid bar tab in Bangkok somehow ended with clippers coming out.







An 18-year-old allegedly got in with a fake ID, spent around 60,000 baht ($1,800) buying drinks for performers, then tried to leave without paying.







Staff stopped her, she ended up signing a paper… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026

Σφοδρές αντιδράσεις για την πρακτική

Η δημοσιοποίηση του περιστατικού προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, ενώ οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η γυναίκα υπερέβη κατά πολύ τα αποδεκτά όρια.

Η Chalida «Ton Or» Phalamat, επικεφαλής και ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Be One Foundation, αποκάλυψε ότι οι υπεύθυνοι του μπαρ επικοινώνησαν μαζί της προκειμένου να εκφράσουν τη συγγνώμη τους. Όπως της ανέφεραν, ο διευθυντής του καταστήματος αντέδρασε «από θυμό και παρορμητικά».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι σκοπεύουν να έρθουν σε επαφή με την οικογένεια της γυναίκας, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο καταβολής αποζημίωσης.

Η Phalamat σημείωσε ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη μιας επιχείρησης να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα και να αντιμετωπίζει περιστατικά όπου πελάτες δεν πληρώνουν. Ωστόσο, χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης «ξεκάθαρα παράνομο».

Όπως εξήγησε, το υποχρεωτικό ξύρισμα του κεφαλιού ενός ανθρώπου μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες, να συνιστά πράξεις όπως επίθεση, εξαναγκασμός ή ακόμη και παράνομη κράτηση.

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