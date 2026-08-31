Χερσόνησος: Αντιδράσεις για το νέο λατομείο - "Θα σκεπαστεί η Σταλίδα από την σκόνη"

Νέες αντιδράσεις προκαλεί στην ευρύτερη περιοχή τηςΧερσονήσου το αίτημα για τη δημιουργία λατομείου στη θέση «Φουσκές», σε έκταση περίπου 60 στρεμμάτων, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Το αίτημα έχει καταθέσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η εταιρεία που κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο, προκειμένου να λαμβάνει από τη συγκεκριμένη έκταση πέτρες και άλλα υλικά.

Η θέση που έχει επιλεγεί βρίσκεται στο ύψωμα πάνω από το Πισκοπιανό και το Κουτουλουφάρι, στην περιοχή που χωρίζει τη Λαγκάδα από το παραλιακό τμήμα της Χερσονήσου. Πρόκειται για μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση του Δήμου Χερσονήσου και φορέων της περιοχής.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην επιλογή της συγκεκριμένης θέσης και προανήγγειλε αρνητική εισήγηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε, η λειτουργία του λατομείου θα προκαλέσει σημαντική όχληση, με τη σκόνη να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, ενώ εκτίμησε ότι μια τέτοια δραστηριότητα θα μπορούσε να επηρεάσει και την τουριστική εικόνα της περιοχής.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις, το λατομείο θα λειτουργήσει για περίπου τρία χρόνια, ωστόσο υπογράμμισε πως το βασικό ζήτημα είναι η ίδια η επιλογή της θέσης.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης, ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης ξεκαθάρισε ότι το αίτημα αφορά σε δανειοθάλαμο και όχι λατομείο. Όπως εξήγησε, η εταιρεία θα παίρνει υλικά από την περιοχή και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για την παραγωγή των υλικών που χρειάζονται για το έργο.

Ο ίδιος, πάντως, αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα προκαλέσει όχληση και επιβάρυνση στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, υπάρχει και δεύτερο, διαφορετικό αίτημα για την ευρύτερη περιοχή, αυτή τη φορά για δημιουργία λατομείου από άλλους ενδιαφερόμενους και όχι από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Πάντως το αίτημα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να εξεταστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Ο Νίκος Ξυλούρης είπε ότι θα πραγματοποιήσει ο ίδιος αυτοψία στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τα χαρακτηριστικά της και την πιθανή επιβάρυνση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Χερσονήσου δηλώνει αποφασισμένος να αντιδράσει, ενώ η τελική απόφαση για το αίτημα του δανειοθαλάμου θα ληφθεί από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.Το θέμα αναμένεται πλέον να συζητηθεί στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, όπου θα καταγραφεί και επίσημα η θέση του Δήμου απέναντι στην προτεινόμενη χωροθέτηση.

(φωτογραφία αρχείου)

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