Βανδή: «Τη μία και μοναδική φορά έφυγα πριν καν ξεκινήσω τη συνεργασία»

Η Δέσποινα Βανδή παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και αποκάλυψε, μάλιστα, πως υπήρξε μία και μοναδική συνεργασία που την οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει πριν καν ξεκινήσει.

Υπήρχε κάποια συνεργασία που σε δυσκόλεψε;

Επί της ουσίας όχι. Απλώς με κάποιους ταίριαζα περισσότερο και με άλλους λιγότερο. Τη μία και μοναδική φορά, που μου συνέβη, έφυγα πριν καν ξεκινήσω.

Η συνεργασία σου με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο NOX είναι μία από τις μεγάλες ειδήσεις της νέας σεζόν. Πως προέκυψε αυτή η συνάντηση;

Ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου καιρό και το συζητούσα με τον Άγγελο Κοταρίδη. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από τα πρώτα μας βήματα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έτυχε ποτέ να συναντηθούμε επί σκηνής. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ ωραία χημεία και ότι το πρόγραμμα φέτος στο NOX θα είναι μοναδικό.

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