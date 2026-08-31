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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση

καύσιμα
clock 13:25 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παρατείνεται το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) και τον μήνα Σεπτέμβριο. 

Ειδικότερα κρατική ενίσχυση ανέρχεται στα 0,10 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση. Υπενθυμίζεται πως, το μέτρο αυτό θα έληγε κανονικά σήμερα, 31 Αυγούστου με την ίδια ακριβώς τιμή.

Η απόφαση ελήφθη σε μια περίοδο που η διεθνής τιμή του πετρελαίου (brent) έχει πάρει πάλι την ανιούσα και συγκεκριμένα υπερβαίνει το επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές.

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