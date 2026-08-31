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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κόσμος του ΟΦΗ έγραψε ιστορία: Ρεκόρ με 7.658 διαρκείας

ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΟΦΗ
clock 13:05 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ για τη σεζόν 2026-27, καθώς οι φίλαθλοι της κρητικής ομάδας έφτασαν τον αριθμό-ρεκόρ των 7.658 διαρκείας.

Η αυξημένη ζήτηση ήταν τέτοια, ώστε χρειάστηκαν τρεις διαδοχικές παρατάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τελικά, η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου.

Η φετινή σεζόν έχει, άλλωστε, ξεχωριστή σημασία για τον ΟΦΗ, καθώς η ομάδα ετοιμάζεται για την παρθενική της συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA, με τους Κρητικούς να αγωνίζονται στο Europa League.

Οι επιτυχίες των τελευταίων μηνών σε Κύπελλο, Super Cup και Ευρώπη έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό κύμα ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων. Ο κόσμος του ΟΦΗ αναμένεται πλέον να δώσει δυναμικό «παρών» στο Παγκρήτιο, αλλά και στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ομάδας, σε μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις και ιστορικό χαρακτήρα.

Η ίδια η ΠΑΕ ΟΦΗ έσπευσε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξή του, δημοσιεύοντας στα social media ένα χαρακτηριστικό μήνυμα με τον αριθμό «7.658 ευχαριστούμε».

«Τα ρεκόρ είναι για να καταρρίπτονται. Πάμε όλοι μαζί, να ζήσουμε μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία», ανέφερε η σχεIτική ανάρτηση της ΠΑΕ ΟΦΗ.

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