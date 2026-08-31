Χάος σε πτήση προς Ηράκλειο: Μεθυσμένος επιτέθηκε σε πλήρωμα και επιβάτες

Αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προκάλεσε 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος φέρεται να ταξίδευε σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινής πτήσης από το Νιουκάστλ του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ηράκλειο. Ο 42χρονος φαίνεται πως είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο πλήρωμα και τους συνεπιβάτες, ενώ δε συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε ανάγκασε τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη, περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.

Μετά την προσγείωση, ο 42χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του αερολιμένα «Μακεδονία» και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης, κατά παράβαση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

Κατόπιν αυτών, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του.

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