Λαϊκή Συσπείρωση: Ερώτηση Αλέκου Μαρινάκη για τη δημιουργία Μουσείου «Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη»

Με ερώτησή του προς τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή και την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Γεωργία Μηλάκη, ο Αλέκος Μαρινάκης, επισημαίνει:

Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που «έφυγε» ο Μίκης και πέρα από τις γενικόλογες διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, τόσο της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και της περιφερειακής αρχής Κρήτης, όπως και της δημοτικής αρχής Χανίων, δεν έχει γίνει οτιδήποτε για τη δημιουργία του «Μουσείου Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη» στον Γαλατά Χανίων.

Δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η μετατροπή της οικίας Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη σε Μουσείο, σύμφωνα με τη μουσειολογική μελέτη που είχε εγκρίνει ο ίδιος ο Μίκης, ούτε η αγορά του όμορου οικοπέδου ούτε και η αποκατάσταση του διπλανού κτιρίου.

Στην πραγματικότητα, κεντρικό και τοπικό κράτος δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια για να τιμήσουν τους Θεοδωράκηδες όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη, με σεβασμό στη μνήμη και τη θέληση του ίδιου του Μίκη.

Η κατάσταση αυτή της απραξίας, για ένα τόσο απαραίτητο για τον λαό έργο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς για τον Μίκη Θεοδωράκη, που έφυγε από τη ζωή «με το παράπονο ότι δεν πρόφτασε να το δει τελειωμένο», αποτελεί πρόκληση για το λαϊκό αίσθημα.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης έχει φέρει επανειλημμένως στο περιφερειακό συμβούλιο το αίτημα του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη για τη δημιουργία και λειτουργία «Μουσείου Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη» στο πατρικό τους στον Γαλατά Χανίων, που είναι αίτημα του λαού των Χανίων και όλης της Κρήτης.

Για εμάς, προτεραιότητα είναι να μπορεί ο λαός, η νεολαία, να επισκέπτεται τον χώρο που μεγάλωσε ο Μίκης και η οικογένειά του και να έρχεται σε επαφή με τη διαδρομή και το μεγαλειώδες έργο του ανθρώπου που διαμορφώθηκε σε σύμβολο καλλιτεχνικού δημιουργού στρατευμένου στο δίκιο του λαού.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι το θέμα «Μίκης Θεοδωράκης» αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα για την Κρήτη, ζητούμε ενημέρωση για τις ενέργειες της περιφερειακής αρχής σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία «Μουσείου Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη» στο πατρικό τους στον Γαλατά Χανίων και τα συνοδά έργα – ενέργειες (αγορά του όμορου οικοπέδου και αποκατάσταση του διπλανού κτιρίου).

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