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GOSSIP - LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Μικρό κορίτσι τραγούδησε μαζί της

καλλιμάνη
clock 10:00 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιουλία Καλλιμάνη  πραγματοποίησε διπλή συναυλία στη Λεμεσό της Κύπρου και ένα μικρό κοριτσάκι ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε τη μεγάλη επιτυχία «Στα καλύτερα που έρχονται» χωρίς να ξεχάσει ούτε μια λέξη.

Η μικρή Νοβελίνα, εμφανώς χαρούμενη και χωρίς να δείχνει να φοβάται τη σκηνή, στάθηκε δίπλα στην Ιουλία Καλλιμάνη και ερμήνευσε τραγούδι της. Με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, κατάφερε να κερδίσει το κοινό, το οποίο την υποδέχθηκε με χαμόγελα και χειροκροτήματα.

@sotiriskonstanti Στα καλύτερα που έρχονται@iouliakallimani_OFFICIAL#theama #limasolcyprus #foryoupage❤️❤️ ♬ original sound - Sotiris Konstanti

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