Ιουλία Καλλιμάνη: Μικρό κορίτσι τραγούδησε μαζί της

Η Ιουλία Καλλιμάνη πραγματοποίησε διπλή συναυλία στη Λεμεσό της Κύπρου και ένα μικρό κοριτσάκι ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε τη μεγάλη επιτυχία «Στα καλύτερα που έρχονται» χωρίς να ξεχάσει ούτε μια λέξη.

Η μικρή Νοβελίνα, εμφανώς χαρούμενη και χωρίς να δείχνει να φοβάται τη σκηνή, στάθηκε δίπλα στην Ιουλία Καλλιμάνη και ερμήνευσε τραγούδι της. Με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, κατάφερε να κερδίσει το κοινό, το οποίο την υποδέχθηκε με χαμόγελα και χειροκροτήματα.

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