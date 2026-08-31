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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Στην Λειβαδιά «πέφτει η αυλαία» της 2ης αγωνιστικής

super league
clock 13:43 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με την αναμέτρηση Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός, ολοκληρώνεται απόψε (31/8, 19:30, Novasports 2 HD) η 2η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην Λιβαδειά για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό που, στην πρεμιέρα, δε θύμισε σε τίποτα την περυσινή ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Οι Βοιωτοί προέρχονται από εκτός έδρας συντριβή με 4-0 από τον ΠΑΟΚ, ενώ οι «πράσινοι» θα κάνουν πρεμιέρα, δεδομένου ότι το ματς της 1ης αγωνιστικής με την Κηφισιά αναβλήθηκε, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Βόλος ΝΠΣ - ΠΟΤ Ηρακλής         1-1

Παναιτωλικός - Καλαμάτα         2-0

Άρης - ΟΦΗ                      2-1

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ                1-2

Aστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός   0-1

Κηφισιά - ΑΕΚ                   1-1

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

19:30 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

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