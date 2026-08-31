Η εστίαση για τις διακοπές ηλεκτροδότησης: "Κάθε ώρα χωρίς ρεύμα είναι χαμένη ημέρα για ένα κατάστημα"

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι συχνές διακοπές ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ που δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις που διαμαρτύρονται και ζητούν τη λήψη μέτρων.

Όπως προκύπτει οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση που ειδικά μέσα στον Αύγουστο γιγάντωσε τις αντιδράσεις καθώς είναι αλυσιδωτές οι παρενέργειες που προκαλούνται και ειδικά στις επιχειρήσεις εστίασης, το κόστος είναι βαρύτατο.

Οι ζημιές στις ηλεκτρικές συσκευές και αλλοιώσεις στις πρώτες ύλες πυροδοτούν αντιδράσεις στους καταστηματάρχες που καταβάλλουν ένα δύσκολο αγώνα να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις που γίνεται εξαιρετικά άνισος εν μέσω διακοπών ηλεκτροδότησης που ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου. Μεγάλα είναι τα παράπονα και στον κλάδο της εστίασης όπου οι επιχειρήσεις τονίζουν ότι «κάθε ώρα χωρίς ρεύμα είναι χαμένη ημέρα για ένα κατάστημα».

Όπως υποστηρίζουν το πρόβλημα με τις διακοπές της ηλεκτροδότησης καταγράφεται έντονο στα καταστήματα του κέντρου του Ηρακλείου και στις γειτονιές των ανατολικών συνοικιών, που έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ σκληρά ειδικά αυτό το καλοκαίρι καθώς καταγράφονται περιπτώσεις που βρίσκονται για ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι επιχειρηματίες σημειώνουν ότι δυστυχώς δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, διότι όπως υποστηρίζουν αντίστοιχες διακοπές επαναλαμβάνονται όλο το καλοκαίρι, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Όπως εξηγούν οι επαγγελματίες, «για μια επιχείρηση εστίασης η διακοπή δεν σημαίνει απλώς σκοτάδι. Σημαίνει ψυγεία εκτός λειτουργίας, πρώτες ύλες που αλλοιώνονται, παραγγελίες που ακυρώνονται και πελάτες που φεύγουν. Και αυτό το κόστος το επωμίζεται ολόκληρο ο ιδιοκτήτης».

Στο πλαίσιο αυτό ο κλάδος ζητά τη λήψη μέτρων ανάμεσα στα οποία είναι η έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για κάθε προγραμματισμένη διακοπή, με σαφή ώρα επαναφοράς. Αντίστοιχα ζητούν την έγκαιρη δημοσιοποίηση των χρόνων αποκατάστασης των ζημιών ανά περιοχή. Επίσης ζητούν να υπάρχει ένας σχεδιασμός για την ενίσχυση του δικτύου στα σημεία που εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες βλάβες υπογραμμίζοντας ότι «η αγορά του Ηρακλείου δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ρεύμα που δεν κόβεται τον Αύγουστο».

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