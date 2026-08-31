ΔΕΥ.31 Αυγ 2026 09:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο

σπυροπούλου
clock 15:00 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έζησε μία περιπέτεια στη Ρόδο και είχε μαζί τα παιδιά της.  Η παρουσιάστρια φωτογραφίες δημοσίευσε φωτογραφίες από το λάστιχο του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, το οποίο, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση.

Η ίδια θέλησε αρχικά να ξεκαθαρίσει πως το αυτοκίνητο ήταν ενοικιαζόμενο, ενώ ανέφερε ότι τα ελαστικά του ήταν του 2013 και του 2019.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω ντροπή!», έγραψε χαρακτηριστικά.

σ

Διαβάστε επίσης 

Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά στο Ρέθυμνο

«Δυο μαύρα πουκάμισα» στο MEGA: Η συγκίνηση του Μένιου Σακελλαρόπουλου για τη νέα σειρά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Ρόδος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis