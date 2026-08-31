Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έζησε μία περιπέτεια στη Ρόδο και είχε μαζί τα παιδιά της. Η παρουσιάστρια φωτογραφίες δημοσίευσε φωτογραφίες από το λάστιχο του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, το οποίο, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση.

Η ίδια θέλησε αρχικά να ξεκαθαρίσει πως το αυτοκίνητο ήταν ενοικιαζόμενο, ενώ ανέφερε ότι τα ελαστικά του ήταν του 2013 και του 2019.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω ντροπή!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Image

Διαβάστε επίσης

Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά στο Ρέθυμνο

«Δυο μαύρα πουκάμισα» στο MEGA: Η συγκίνηση του Μένιου Σακελλαρόπουλου για τη νέα σειρά