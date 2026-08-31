Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή - Τα θέματα συζήτησης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου στη συμβολή των οδών Πετράκη, Ρεστιβάκη, Φραγκάκη, Μεσαράς και 62 Μαρτύρων» πρόγραμμα «ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» - Άξονας προτεραιότητας 2.6 «Οδική Ασφάλεια» του Εθνικού προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

2. Επικύρωση Πρακτικού Αποσφράγισης Ελέγχου Δικαιολογητικών-Αξιολόγησης και Κατακύρωσης προσφορών επαναληπτικής διαδικασίας του Επικοινωνιακού Σχεδίου 2025-2026 Δήμου Ηρακλείου.

3. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

4. Έγκριση τρόπου, μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών όρων διαγωνισμού και επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρικού Οχήματος τύπου van (mini bus) για τη μεταφορά ατόμων με δυσκολίες μετακίνησης στη πόλη του Ηρακλείου», στο πλαίσιο του Προγράμματος «SPINE-HORIZON».

5. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής, που αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών για την πρόληψη από εκδήλωση πυρκαγιάς του Δήμου Ηρακλείου» για το έτος 2026.

6. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμου ΚΟΚ έτους 2022.

7. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

8. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

9. Εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφικών-Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων για τη διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα. 10. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ - Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Διαβάστε επίσης

Πέντε θέματα, πέντε δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας» στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας

Ηράκλειο: Το θέμα της Δομής Μεταναστών στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας