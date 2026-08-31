Ηράκλειο: Ένταση με τους αστυνομικούς που πήγαν στο χωριό για διατάραξη κοινής ησυχίας

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Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε παραλιακό χωριό στα νότια του Ηρακλείου, όταν αστυνομικοί της Βιάννου κλήθηκαν σε κατάστημα, όπου πραγματοποιούνταν εκδήλωση, για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του υπεύθυνου του καταστήματος και τον έβαλαν στο περιπολικό, προκειμένου να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr παρευρισκόμενοι αντέδρασαν έντονα, απείλησαν τους αστυνομικούς και κάποιοι φέρεται να άνοιξαν την πόρτα του περιπολικού, απελευθερώνοντας τον κρατούμενο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν όσους εμπλέκονταν στο επεισόδιο, με ορισμένους να αντιστέκονται.

Τελικά συνελήφθησαν τρία άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής, απείθεια και απελευθέρωση κρατουμένου και σήμερα οδηγούνται στον Εισαγγελέα.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος ωστόσο έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση των Αρχών χωρίς να αντισταθεί και προκαλέσει προβλήματα.

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