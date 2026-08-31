Ηράκλειο: Συνάντηση κλιμακίου του ΚΚΕ με κατοίκους των Αθανάτων, για τη δομή μεταναστών

Κλιμάκιο της Κ.Ο Ηρακλείου του ΚΚΕ συναντήθηκε χθες (30/8) με κατοίκους των Αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής και με μέλη της συντονιστικής επιτροπής που έχει δημιουργηθεί ενάντια στην δημιουργία κλειστής δομής - φυλακής μεταναστών- προσφύγων που σχεδιάζει η κυβέρνηση στην περιοχή.

Επικεφαλής του κλιμακίου του κόμματος, ήταν ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και βουλευτής του κόμματος. Στο κλιμάκιο συμμετείχε επίσης η Λίνα Ανδρουλάκη, μέλος του γραφείου της Τ.Ε Ηρακλείου του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου, εκλεγμένη με την «Λαϊκή Συσπείρωση».

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η συντονιστική επιτροπή των κατοίκων μετέφερε αναλυτικά τους λόγους, για τους οποίους δεν πρέπει να υλοποιηθεί η απόφαση για δημιουργία δομής στην περιοχή τους, καθώς είναι μια κατοικημένη, περιαστική, αναπτυσσόμενη περιοχή χωρίς τις απαραίτητες υποδομές π.χ σε ύδρευση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο και τέτοια απόφαση θα σημάνει την υποβάθμιση της. Ταυτόχρονα ανέδειξαν ότι το συγκεκριμένο κτίριο που λειτουργούσε ως αποθήκη, δεν έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και είναι ακατάλληλο για να γίνει μια δομή που θα φιλοξενήσει εκατοντάδες πρόσφυγες – μετανάστες και το απαιτούμενο προσωπικό.

Καταγγέλλοντας μάλιστα ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση αποκρύπτει την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων με ευθύνη της κυβέρνησης, του υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής και της τοπικής διοίκησης, αναδεικνύοντας ακόμα μια πλευρά της διαχείρισης του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Παράλληλα ενημέρωσαν για τις κινητοποιήσεις τους, τις ενέργειες που έχουν προχωρήσει και ζήτησαν από το κλιμάκιο του κόμματος την στήριξη στον αγώνα τους.

Ο Μανώλης Συντυχάκης μετέφερε την θέση του κόμματος για την δημιουργία δομής στην περιοχή, λέγοντας: «Το ΚΚΕ στηρίζει τις διεκδικήσεις των κατοίκων των Αθανάτων ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει στην περιοχή κλειστή δομή – φυλακή για τους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στο νησί. Καταδικάζουμε την κυβέρνηση της ΝΔ και τον αρμόδιο ακροδεξιό υπουργό Θ. Πλεύρη που επιχειρεί να επιβάλλει τους σχεδιασμούς της de facto χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, σε ένα οίκημα εντελώς ακατάλληλο και σε μια αναπτυσσόμενη – περιαστική περιοχή, που θα οδηγήσει στην υποβάθμισή της.

Οι δομές-φυλακές δεν έχουν καμία σχέση με την ανάγκη που υπάρχει για προσωρινούς χώρους φιλοξενίας με υποδομές, με αξιοπρεπείς ανθρώπινες συνθήκες. Οι δομές-φυλακές είναι μέρος της αντιδραστικής και αδιέξοδης πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ, με βάση το Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και είναι αυτή που οδηγεί στον απάνθρωπο εγκλωβισμό τους, στη μετατροπή των θαλασσών μας σε θάλασσες νεκρών και της χώρας μας σε αποθήκη ψυχών. Η εφαρμογή του Συμφώνου σηματοδοτεί την

ακόμα μεγαλύτερη ένταση της καταστολής και τις απαράδεκτες fast track διαδικασίες απόρριψης ασύλου.

Ο λαός να απορρίψει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, τη λογική του «έξω από εμάς κι όπου θέλουν ας πάνε», που καλλιεργούν στελέχη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και διάφοροι δήθεν «αγανακτισμένοι». Στον αγώνα των κατοίκων της περιοχής δεν έχουν θέση ακραία – ρατσιστικά στοιχεία και πρέπει να απομονωθούν, καθώς το μόνο που κάνουν είναι να αποπροσανατολίζουν από τον βασικό αντίπαλο που ευθύνεται για το ζήτημα και να αποδυναμώνουν τον αγώνα των κατοίκων.

Να δυναμώσει την αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους και τον κοινό αγώνα Ελλήνων και ξένων εργατών απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική που γεννά πολέμους, φτώχεια, εκμετάλλευση και προσφυγιά. Οι πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη αποτυπώνουν τη διαρκή αύξηση ξεριζωμένων ανθρώπων, σε συνθήκες όξυνσης των πολεμικών συγκρούσεων και ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, στους οποίους εμπλέκεται η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων, με πρωταγωνιστικό τον ρόλο της ΑμερικανοΝΑΤΟϊκής βάσης της Σούδας στην Κρήτη. Αυτοί δεν είναι «τζιχαντιστές» και εισβολείς, αλλά άνθρωποι κυνηγημένοι από πολέμους, φτώχεια και εκμετάλλευση.

Το ΚΚΕ διεκδικεί να μην προχωρήσει η δημιουργία κλειστής δομής – φυλακής και hot spot διαλογής στην ΠΕ Ηρακλείου, ούτε και οπουδήποτε αλλού. Να εξασφαλιστούν, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, προσωρινοί χώροι φιλοξενίας με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, με την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στους κατοίκους και στους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες. Να γίνεται άμεσα η καταγραφή των αναγκών τους, με πλήρη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνεία και διαδικασίες ασύλου. Να χορηγούνται άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να μπορούν να μεταβαίνουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, με πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Γενεύης».

Το κλιμάκιο του κόμματος ανέφερε ότι το ΚΚΕ διεκδικεί έργα ανάπλασης της περιοχής, όπως αντιπλημμυρικά έργα, την προστασία των κατοίκων και διερχομένων στο δρόμο Καρμανιόλα Ηρακλείου Μοιρών με την αναβάθμιση των υποδομών με δημοτική και αγροτική οδοποιία.

Τέλος ο Μ. Συντυχάκης δεσμεύθηκε για εκ νέου κοινοβουλευτική παρέμβαση και στήριξη του αγώνα των κατοίκων ενάντια στους σχεδιασμούς για κλειστή δομή – φυλακή μεταναστών και προσφύγων σε δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο αντίστοιχα.

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