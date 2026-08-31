Γέφυρα έγινε ο μεγαλύτερος... τεχνητός καταρράκτης (βίντεο)

Ένα απρόσμενο εύρημα κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη γέφυρα Huajiang Grand Canyon, στην επαρχία Guizhou της νοτιοδυτικής Κίνας, οδήγησε στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού τεχνητού καταρράκτη.

Οι μηχανικοί εντόπισαν έναν μεγάλο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα με σταθερή ροή νερού. Αντί να απομακρυνθεί, το νερό αξιοποιήθηκε στον σχεδιασμό, με δεξαμενές και αγωγούς να το διοχετεύουν σε ειδικά σημεία κοντά στη γέφυρα.

Όταν το σύστημα ενεργοποιείται, κυρίως σε περιόδους αυξημένων βροχοπτώσεων, δημιουργείται μια τεράστια υδάτινη πτώση ύψους έως 625 μέτρων και πλάτους περίπου 300 μέτρων, σαν μια «κουρτίνα» νερού μέσα στο φαράγγι.

Η γέφυρα έχει μήκος περίπου 2,8 χιλιομέτρων και βρίσκεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan. Άνοιξε στην κυκλοφορία το 2025, μειώνοντας από περίπου μία ώρα σε λίγα λεπτά τον χρόνο διέλευσης από το φαράγγι.

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