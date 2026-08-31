Κρήτη: Νέα άφιξη λαθρομεταναστών - 39 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία της Λούτρας

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Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου 2026, καταγράφηκε ένα νέο περιστατικό, καθώς μια ομάδα 39 λαθρομεταναστών κατέπλευσε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο της Λούτρας, κοντά στον Λέντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, η συντριπτική πλειοψηφία των επιβαινόντων είναι άνδρες.

Συγκεκριμένα, η ομάδα αποτελείται από 38 άνδρες και 1 γυναίκα.

Άμεση κινητοποίηση των αρχώνΣτο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και εθελοντικές ομάδες πρώτης απόκρισης.

Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ παράλληλα παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, νερό και είδη πρώτης ανάγκης.

Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών και των ιατρικών ελέγχων.

Πίεση στα νότια παράλια

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αλλεπάλληλων αφίξεων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Κρήτης, επιβεβαιώνοντας ότι η θαλάσσια διαδρομή από τη Βόρεια Αφρική παραμένει ενεργή και εξαιρετικά επικίνδυνη για τους ξεριζωμένους που αναζητούν διέξοδο προς την Ευρώπη.

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