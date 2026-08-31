Άγριο επεισόδιο με τραυματίες αστυνομικούς – Τρεις συλλήψεις

Στο Αυτόφωρο θα οδηγηθούν τρεις Λαρισαίοι μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ το βράδυ του Σαββάτου στη συνοικία των Αμπελοκήπων (Ταμπάκικα) στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, πρόκειται για έναν 44χρονο, τον πατέρα του και έναν φίλο του, ενώ αναζητείται και ο αδελφός του πρώτου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, απείθεια και σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, όταν ο 44χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο και ακολούθησε ένταση με τους αστυνομικούς. Κατά την αστυνομία, ο ίδιος αντιστάθηκε και τους χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Στο σημείο έφτασαν στη συνέχεια ο πατέρας και ο αδελφός του, οι οποίοι επίσης φέρονται να επιτέθηκαν και να απείλησαν τους αστυνομικούς, ενώ στην επίθεση φέρεται να συμμετείχε και ο τέταρτος της παρέας. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον πρωταγωνιστή, τον πατέρα του και τον φίλο του, ενώ αναζητείται ο αδελφός.

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