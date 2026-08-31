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ΚΡΗΤΗ

Ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ: Ποιο τμήμα "κλείνει" για δύο μήνες από 1η Σεπτεμβρίου

ΒΟΑΚ εργα
clock 16:45 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας προχωρά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων στον αυτοκινητόδρομο του ΒΟΑΚ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Σύμφωνα με τη σχετική αστυνομική απόφαση (ΑΔΑ: ΕΛ6Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝΓ), οι ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και την 1η Νοεμβρίου 2026.

Οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν το τμήμα Χανιά – Γεωργιούπολη, και συγκεκριμένα την περιοχή Βρύσες, από τη χιλιομετρική θέση 31+700 έως τη χ/θ 33+700.

24ωρη στένωση λωρίδων

Κατά τη διάρκεια του διμήνου, στα συγκεκριμένα δύο χιλιόμετρα του οδικού δικτύου θα εφαρμόζεται στένωση λωρίδων κυκλοφορίας σε 24ωρη βάση.

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί άμεσα.

Η κατασκευαστική εταιρία  ανακοίνωσε ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου, τοποθετώντας την προβλεπόμενη προσωρινή σήμανση για την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των έργων.

Να ακολουθούν πιστά την προσωρινή οδική σήμανση.

Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας για την αποφυγή καθυστερήσεων.

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