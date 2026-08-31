Μπάσκετ: Το Crete IBT χαρίζει 5 υπογεγραμμένες φανέλες του Εβάν Φουρνιέ

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Το Ηράκλειο ετοιμάζεται να γίνει η πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ για το διάστημα 4-6 Σεπτεμβρίου. Το Crete International Basketball Tournament θα υποδεχτεί Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι και Ερυθρό Αστέρα σε ένα τουρνουά μεταξύ ομάδων που στοχεύουν να βρεθούν στο φετινό Final 4 της Euroleague.

Κάθε σπουδαίο μπασκετικό τριήμερο έχει και τις εκπλήξεις του!

Το Crete IBT χαρίζει 5 υπογεγραμμένες φανέλες του Εβάν Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός λάνσαρε πριν λίγες μέρες τις νέες εμφανίσεις του και 5 τυχεροί θα μπορέσουν να τις κάνουν δικές τους.

Στα ημίχρονα των 4 αγώνων του Crete IBT θα κληρωθούν ισάριθμες εμφανίσεις του Γάλλου σούπερσταρ. Στους τέσσερις αυτούς διαγωνισμούς θα συμμετέχουν όλοι οι θεατές που θα έχουν σκανάρει το εισιτήριό τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Στο ημίχρονο θα διεξαχθεί live η κλήρωση και ο νικητής θα παραλάβει το εκπληκτικό δώρο του.

Η πέμπτη εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ θα κληρωθεί σε διαγωνισμό στο Instagram. Τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να συμμετέχει είναι τα εξής:

1. Βρες το ποστάρισμα του διαγωνισμού στον επίσημο λογαριασμό του CRETE IBT στο Instagram.

2. Κάνε like

3. Κάνε tag έναν φίλο ή μία φίλη σου.

Οι συμμετοχές είναι απεριόριστες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

To Crete IBT λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη σύγχρονη, πρωτοποριακή και πολύ δελεαστική καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίσουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν!

Αν αγοράσετε εισιτήριο μπαίνοντας εδώ, τότε πέραν της συμμετοχής σας στον διαγωνισμούς για τις υπογεγραμμένες φανέλες του Φουρνιέ, αυτομάτως θα μπορείτε να φωτογραφηθείτε με τα τρία τρόπαια τα οποία κατάκτησε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Η κούπα της Euroleague, του πρωταθλήματος και του ελληνικού Super Cup θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να τα αποθανατίσετε!