Ανακαίνιση Κατοικίας: Τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται – Παρατείνεται η προθεσμία για τις βεβαιώσεις

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας που αφορούν αποκλειστικά κλειστές κατοικίες, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων χρηματοδότησης, προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις των αρμόδιων υπουργείων για τη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις, η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράλληλα, αποσύρεται ο περιορισμός που προέβλεπε τη χρηματοδότηση μόνο μίας κλειστής κατοικίας κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης. Έτσι, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της δράσης.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Στην ρύθμιση αναδιαμορφώνεται ο πίνακας των εισοδηματικών κατηγοριών. Τα ανώτατα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2025 διαμορφώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και την εισοδηματική κατηγορία. Ειδικότερα:

Για άγαμο με μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2025 ανέρχεται σε 18.000 ευρώ για την εισοδηματική κατηγορία Ι και σε 25.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς ανήλικα τέκνα, τα αντίστοιχα όρια ανέρχονται σε 25.000 και 35.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με ένα ανήλικο τέκνο, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε 30.000 ευρώ για την κατηγορία Ι και 40.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με δύο ανήλικα τέκνα ανέρχονται σε 35.000 και 45.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο τέκνο, τα όρια ανέρχονται σε 28.000 ευρώ για την κατηγορία Ι και σε 39.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ και στις δύο εισοδηματικές κατηγορίες.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης, στη δεύτερη, διακριτή χρονικά, φάση για τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, επίσης, ότι ο αποκλεισμός από την επιλεξιμότητα των κλειστών κατοικιών που αποκτήθηκαν εντός του 2026 προκύπτει από την αρχική ΚΥΑ της δράσης (86272ΕΞ/02-06-2026, Β’ 3058). Συγκεκριμένα, η κλειστή κατοικία θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2025.

Αντίθετα, οι ανοικτές κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2026 είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών είχε δηλώσει τη συγκεκριμένη κατοικία ως κύρια κατοικία του για το φορολογικό έτος 2025.

Τέλος με την τροπολογία αντικαθίστανται για λόγους σαφήνειας στην αρχική ΚΥΑ οι αναφορές σε «παιδί» ή «παιδιά» με τους όρους «ανήλικο τέκνο» ή «ανήλικα τέκνα».

Περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027 έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της σχετικής πλατφόρμας είναι 380.000.

Η έκδοσή των βεβαιώσεων έγινε σε πραγματικό χρόνο μέσα από την πλατφόρμα, η οποία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλήθηκαν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ από την ΑΑΔΕ, το ΥΠΕΣ και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται είτε μέσω του www.anakainisi.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και την υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως, «σε μια περίοδο που η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα ελληνικά νοικοκυριά, η Δράση “Ανακαίνιση Κατοικίας” του ΕΣΠΑ 2021-2027, παράλληλα με το σύνολο των δράσεων ύψους 6,5 δις ευρώ που συμπεριλαμβάνονται στην Εθνική́ Στρατηγική́ για τη Στεγαστική́ Πολιτική́, συμβάλλει άμεσα και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, επαναφέροντας ανενεργές κατοικίες στην αγορά και αυξάνοντας το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα. Παράλληλα, η ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και μειώνει το κόστος στέγασης και ενέργειας. Η δράση αποτυπώνει έμπρακτα τον κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό του ΕΣΠΑ, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του προγράμματος, στόχος των αλλαγών είναι να δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών ακινήτων, να επανέλθουν αυτά στην αγορά, και να ενισχύσουν το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα.

Η παράταση και η διεύρυνση των κριτηρίων θα περιληφθούν σε κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς επίσης του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου.

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