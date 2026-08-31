Ανώγεια: Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Κεφαλογιάννη στην Εύη Βρέντζου

«Σήμερα έφυγε από κοντά μας μια σπουδαία Ανωγειανή, η Εύη Βρέντζου» ήταν το κεντρικό μήνυμα στη δήλωση του Δημάρχου Ανωγείων, Σωκράτη Κεφαλογιάννη, για την απώλεια της στενής συνεργάτιδάς του και πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών.

Η δήλωση του δημάρχου Ανωγείων

"Σήμερα έφυγε από κοντά μας μια σπουδαία Ανωγειανή, η Εύη Βρέντζου.



Πίστευα πως και αυτή τη μάχη θα την κέρδιζε. Πίστευα πως η αγωνίστρια Εύη θα στεκόταν και πάλι όρθια, όπως τόσες άλλες φορές στη ζωή της.

Από τα νεανικά της χρόνια έδωσε δύσκολες μάχες με την υγεία της. Κι όμως, μετά τις πανεπιστημιακές της σπουδές, επέλεξε να προσφέρει στον τόπο της. Κίνητρό της ήταν η βαθιά και ανιδιοτελής αγάπη της για τα Ανώγεια και τους ανθρώπους τους.

Για περίπου είκοσι χρόνια είχα την τιμή να είναι στενός συνεργάτης μου. Γνώρισα από κοντά το ήθος, τις γνώσεις, την υπευθυνότητα, την εργατικότητα της, αλλά κυρίως εκείνο το αυθεντικό μεράκι με το οποίο καταπιανόταν με κάθε τι που αφορούσε τον τόπο μας.

Με τη γνώση, τη μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητά της άφησε τη δική της ξεχωριστή διαδρομή. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων, η πρώτη Γενική Γραμματέας του Δήμου, αλλά και για πολλά χρόνια σημαντικό και διευθυντικό στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ψηλορείτης – ΑΚΟΜΜ Α.Ε., όπου υπηρέτησε με ιδιαίτερη αφοσίωση.

Παρά τις δυσκολίες, παρά την επιβαρυμένη υγεία της, στάθηκε όρθια στο καθήκον μέχρι το τέλος. Έδωσε και την τελευταία ικμάδα της δύναμής της για τα Ανώγεια και το ΑΚΟΜΜ, που τόσο αγάπησε.

Η Εύη ήταν από εκείνες τις Ανωγειανές γυναίκες που δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να αποδείξουν την αξία τους. Την άφησαν πίσω τους με τη ζωή και την προσφορά τους.

Το αποτύπωμα της αγωνιστικότητας, της αξιοπρέπειας και της αποτελεσματικότητάς της θα μείνει για πάντα στα Ανώγεια.

Εμείς που σε γνωρίσαμε και περπατήσαμε μαζί σου, θα σε θυμόμαστε για πάντα.



Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους που αγάπησε και την αγάπησαν."

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