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GOSSIP - LIFESTYLE

Η συγκινητική ιστορία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή που γίνεται τηλεοπτική σειρά στο MEGA

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clock 16:00 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια νέα θρησκευτική και βιογραφική σειρά ετοιμάζει το MEGA, η οποία αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό, καθώς φέρνει στη μικρή οθόνη τη συγκλονιστική ζωή και την πνευματική πορεία του Άγιου Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Η παραγωγή εστιάζει στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα, ξετυλίγοντας τις εσωτερικές αναζητήσεις που οδήγησαν έναν απλό άνθρωπο να εγκαταλείψει τα πάντα για να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού.

Στον κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τον Άρη Σερβετάλη, έναν ηθοποιό που έχει αποδείξει την ικανότητά του σε απαιτητικές ερμηνείες με έντονο πνευματικό στοιχείο, έχοντας ήδη σημειώσει τεράστια επιτυχία ως Άγιος Νεκτάριος στον κινηματογράφο.

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Τον Άγιο σε νεαρή ηλικία θα ενσαρκώσει ο ταλαντούχος Τάσος Λέκκας, ενώ το εξαιρετικό καστ συμπληρώνουν δυνατά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής, όπως ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Νίκος Γκέλια.

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