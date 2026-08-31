Κρήτη - εργατικό ατύχημα: Χαροπαλεύει στο ΠΑΓΝΗ 52χρονος που έπεσε από στέγη - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

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Ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΠΑΓΝΗ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έπειτα από πτώση από στέγη κατοικίας κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του από το Νοσοκομείο Ιεράπετρας στο ΠΑΓΝΗ, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. για τη γρήγορη διέλευση του ασθενοφόρου.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

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