Κυψέλη: Κατακρεούργησαν το βρέφος - Το μαχαίρωσαν πάνω από 10 φορές

Περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι εντόπισε ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης, στο νεκρό βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την kathimerini.gr, τα τραύματα βρίσκονται στην πλάτη του βρέφους και παρουσιάζουν διαφορετικό βάθος. Με βάση τα έως τώρα ευρήματα, ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. Ως εκ τούτου, στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθεί και το αδίκημα της βρεφοκτονίας.

Ο ιατροδικαστής δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια ούτε τον χρόνο θανάτου ούτε την ηλικία του βρέφους, λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε το σώμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις, ωστόσο, αναφέρουν ότι επρόκειτο για βρέφος ηλικίας περίπου οκτώ έως εννέα μηνών.

Το βρέφος είχε εντοπιστεί μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε βαλίτσα που μετέφεραν η Γερμανίδα μητέρα και η 15χρονη κόρη της, την ώρα που επιχειρούσαν να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου.

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