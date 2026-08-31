Ξεσηκωμός στο ΕΚΑΒ: Πανελλαδική απεργία για τη μονιμοποίηση των επικουρικών

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Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΒ (ΠΟΠ ΕΚΑΒ), η οποία εξήγγειλε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την προσεχή Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Στην αιχμή των διεκδικήσεων βρίσκεται το πάγιο και δίκαιο αίτημα για την άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών εργαζομένων.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι καλύπτουν επί σειρά ετών κρίσιμες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αποτελώντας βασικό πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στη χώρα.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη

Η Ομοσπονδία απευθύνει σαφές κάλεσμα προς όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του ΕΚΑΒ, ζητώντας την έμπρακτη στήριξη των συμβασιούχων.

Συγκεκριμένα, ζητείται από τα σωματεία να μεριμνήσουν για τη στελέχωση του προσωπικού ασφαλείας με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολυνθούν οι επικουρικοί συνάδελφοι και να μπορέσουν να απέχουν από τα καθήκοντά τους.

Στόχος είναι η μαζική και δυναμική συμμετοχή τους στην κεντρική απεργιακή συγκέντρωση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής, έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσσαλονίκη.

Οι εργαζόμενοι διαμηνύουν ότι η στελέχωση του ΕΚΑΒ με μόνιμο προσωπικό αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για το δημόσιο σύστημα υγείας και ασφάλειας των πολιτών.

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