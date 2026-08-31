Πρίγκιπας Χάρι: Ο ρόλος του ως πατέρα πλήρους απασχόλησης του Άρτσι και της Λίλιμπετ στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψαν στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, μετά από έξι χρόνια ζωής στην Καλιφόρνια. Η νέα αυτή περίοδος φαίνεται πως θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα της οικογένειας, με τον Δούκα του Σάσσεξ να επικεντρώνεται κυρίως στον ρόλο του ως πατέρας πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Hello ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να ακολουθήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μια καθημερινότητα παρόμοια με εκείνη που είχε στην Αμερική. Πρόσφατα, άλλωστε, είχε περιγράψει τον εαυτό του ως «πατέρα πλήρους απασχόλησης» του επτάχρονου πρίγκιπα Άρτσι και της πεντάχρονης πριγκίπισσας Λίλιμπετ.

Φίλοι του Δούκα του Σάσσεξ αναφέρουν ότι, όσο τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο, εκείνος θα συνεχίζει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πραγματοποιώντας τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις με οργανισμούς και φορείς που υποστηρίζει. Πλέον, ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις συναντήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται και από κοντά.

Την ίδια στιγμή, ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να αφιερώνει σημαντικό μέρος της ημέρας του στα παιδιά του. Η συνοδεία τους στο σχολείο, οι αθλητικές δραστηριότητες και ο καθημερινός χρόνος μαζί τους φαίνεται πως θα αποτελούν βασική προτεραιότητα.

Η Μέγκαν Μαρκλ, από την πλευρά της, θα συνεχίσει να ασχολείται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τη σειρά προϊόντων «As Ever». Παράλληλα, δημοσιεύματα έχουν συνδέσει το όνομά της με πιθανή επιστροφή στην υποκριτική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Η οικογένεια των Σάσσεξ έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ιδιωτική πτήση από την Καλιφόρνια, ενώ ο Άρτσι και η Λίλιμπετ φέρονται να έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικά σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά. Η ακριβής τοποθεσία όπου θα διαμένουν παραμένει άγνωστη, αν και υπάρχουν αναφορές για πιθανή εγκατάσταση στα Κότσγουολντς.

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο βασιλιάς Κάρολος βλέπει θετικά την προοπτική να έχει πιο συχνή επαφή με τον γιο και τα εγγόνια του, ενώ η σχέση του Χάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ παραμένει τεταμένη.

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