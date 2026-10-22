Παναθηναϊκός – Μπασκόνια στις 21:15: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο T-Center, απόψε (22/10) στις 21:15, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, προκειμένου να αφήσουν πίσω τους την τελευταία απώλεια βαθμών.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για το «τριφύλλι», καθώς η κανονική περίοδος βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια, αλλά κάθε παιχνίδι απέναντι σε ομάδες της διοργάνωσης μπορεί να επηρεάσει τη θέση στη βαθμολογία και τη συνέχεια της προσπάθειας για μια καλή κατάταξη.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια είναι προγραμματισμένη για τις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime. Η αγωνιστική περιλαμβάνει ακόμη πέντε παιχνίδια την Πέμπτη, ενώ η δράση συνεχίζεται και την Παρασκευή.

Αναλυτικά, το αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague έχει ως εξής:

Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας στις 20:30 (Novasports 5)

Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι στις 21:00 (Novasports 2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:05 (Novasports 4)

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια στις 21:15 (Novasports Prime)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα στις 21:30 (Novasports Start)

Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας στις 21:45 (Novasports 3).

Το πρόγραμμα της EuroLeague συνεχίζεται αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, με τρεις αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα Άνω Λιόσια, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα της EuroLeague

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βιλερμπάν στις 20:00

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στις 21:15

Παρί – Βαλένθια στις 21:45.

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