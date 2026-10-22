ΟΦΗ: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει από το Europa League και αυτά που διεκδικεί

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Τη Μπάγερ Λεβερκούζεν θα υποδεχτεί απόψε (22/10) ο ΟΦΗ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Χοφενχάιμ βρίσκονται για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης και παράλληλα η πορεία τους στη διοργάνωση «μεταφράζεται» οικονομικά και σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ως ελάχιστα εγγυημένα έσοδα από την UEFA.

Στον ΟΦΗ έχουν αυτή τη στιγμή εξασφαλίσει τουλάχιστον 6.596.000 ευρώ, αφού ήδη υπολογίζουν στα 4.310.000 ευρώ ως bonus πρόκρισης στη League Phase, 1.661.000 ευρώ από το value pillar που τους αντιστοιχεί, 175.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους σε έναν προκριματικό γύρο και 450.000 ευρώ από το 2-0 της πρώτης αγωνιστικής.

Εννοείται πως όσες περισσότερες αγωνιστικές επιτυχίες κάνουν τόσο και θα αυξηθεί το άνωθεν ποσό, ενώ την ίδια στιγμή προκύπτουν έσοδα και από άλλους τομείς όπως τα εισιτήρια.

Τα αγωνιστικά έσοδα από τη League Phase του Europa League και έπειτα



Πριμ συμμετοχής: 4.310.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000

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